"Черный год" бабаевского колхоза

О ситуации в «Пожарском» NewsVo уже неоднократно сообщало. Напомним, этот колхоз – один из немногих в области, который занимается выращиванием льна. В 2019 году колхоз попал под пристальное внимание регионального управления ФСБ. В декабре прошлого года при весьма сомнительных обстоятельствах был смещен с должности председателя руководитель «Пожарского» Евгений Яковлев. Еще тогда местные бизнесмены и члены хозяйства говорили о том, что борьба за кресло председателя – это на самом деле борьба за лесные угодья, которые находятся у хозяйства в аренде. За прошедший год эти прогнозы подтвердились, причем, с самым пессимистичным исходом.

С нарушением Устава

В декабре прошлого года кресло председателя неожиданно занял предприниматель из села Борисово-Судское Юрий Лукьянов. Причем, смена руководства, как уверял экс-руководитель «Пожарского» Евгений Яковлев, прошла с серьезными нарушениями действующего Устава предприятия.

К примеру, кресло руководителя мог занять человек, который не менее 2-х лет являлся членом колхоза. Помимо этого, действующий руководитель должен быть извещен о своем увольнении минимум за 45 дней до проведения собрания.

Все эти нарушения позже в исковом заявлении о восстановлении на работу указал смещенный руководитель Евгений Яковлев.

«Считаю, что освобождение меня от обязанностей председателя Колхоза было незаконным, поскольку был нарушен порядок созыва общего собрания, определенный Уставом», - написано в заявлении Яковлева в суд.

Лукьянов, в свою очередь, предоставил Фемиде протокол собрания, в котором говорилось, что он был избран членом колхоза. Однако позже на суде два члена ПК «Колхоз «Пожарское» заявили, что такое решение на собрании не принималось и вообще этот вопрос не стоял в повестке дня. Предоставление в суд такого документа, по мнению адвоката Владимира Матвеева, описано в статье 307 Уголовного Кодекса – «Заведомо ложные показания». Впрочем, этот факт в свое время не заинтересовал правоохранительные органы.

Рокировка руководства, по словам членов колхоза, прошла с молчаливого согласия администрации Борисовского сельского поселения и чиновников администрации Бабаевского района. Впрочем, и глава поселения Виталий Сойма, и начальник отдела сельского хозяйства районной администрации Татьяна Филюкова в декабре прошлого года отказались комментировать сомнительность переизбрания председателя «Пожарского».

Сам Евгений Яковлев в начале этого года писал неоднократные запросы действующим депутатам как районного, так и областного уровня, отправлял жалобы в районную прокуратуру, отдел Следственного комитета и даже ездил в региональное управление СК. Оттуда, как несложно догадаться, его обращение переправили на районный уровень. Однако его, как заявителя и потерпевшего, в районном отделе СК в течение месяца никто даже не опросил.

Смерть все спишет?

Не исключено, что районный суд, который в начале 2021 года все-же начал рассматривать дело, мог распутать эту темную историю, но случилась трагедия – Евгений Яковлев поехал на обследование в областную больницу, заразился коронавирусной инфекцией и в конце апреля скоропостижно скончался в моногоспитале.

Коронавирус не пощадил Евгения Яковлева

Смерть руководителя, по словам членов колхоза, фактически развязала руки новому председателю – Юрию Лукьянову. Если при жизни Яковлева он обещал полностью погасить долги хозяйства, в том числе перед работниками по заработной плате, которые не успел погасить Яковлев, то после смерти экс-председателя он отказался от своих слов и сейчас долг перед некоторыми сезонными работниками, который остался еще с прошлого года, так и висит непогашенным.

В то же время «лесная» причина смещения Яковлева с должности руководителя хозяйства полностью подтвердилась. При этом Юрий Лукьянов начал проводить достаточно сомнительные сделки по продаже леса. Дело в том, что за последний год цена на древесину выросла в два с лишним раза. Если бы Лукьянов продавал колхозный лес по рыночной стоимости, то это позволило бы ему закрыть образовавшиеся финансовые бреши и выплатить достойные зарплаты работникам колхоза. Но он в 2021 году продал лес даже дешевле цены 2020 года. Вишенкой на торте стало то, что председатель «Пожарского» Юрий Лукьянов продал хвойный пиловочник… ИП Лукьянову, то есть самому себе. Весь лес, по рассказам членов колхоза, был благополучно переработан на пилорамах самого Лукьянова. Как считает адвокат Владимир Матвеев, здесь в действиях новоиспеченного председателя «Пожарского» замаячила еще одна статья УК – 201, которая трактуется, как «Злоупотребление полномочиями».

Юрий Лукьянов (слева) на встрече с главой Бабаевского района Юрием Парфеновым

Кстати, подтвердился и интерес сотрудников ФСБ к этому хозяйству. В 2019 году чекисты не скрывали, что намерены накопать материал на уголовное дело против Евгения Яковлева, которого хотели обвинить в финансовых нарушениях при получении областных субсидий на выращивание льна. Правда, в свое время оснований для возбуждения дела они так и не нашли. Об этом наше издание писало еще в 2019 году.

Зато сейчас сотрудники ФСБ, почти не скрывая, действуют на стороне руководителя «Пожарского», собирая материалы на местных бизнесменов, которые являются прямыми конкурентами ИП Лукьянова.

Члены ПК «Колхоз «Пожарское» надеются, что неразбериха в хозяйстве в ближайшее время разрешится. Все же Евгений Яковлев поднимал колхоз в течение 16 лет, а сейчас менее, чем за год, предприятие фактически подведено к краю пропасти. Неплохо было бы также восстановить имя самого Евгения Яковлева, а на место руководителя колхоза члены хозяйства теперь намерены избрать человека согласно Уставу предприятия.