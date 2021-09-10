Как подготовить машину к осени

10.09.2021 [Новости компаний]

Смена погоды влияет практически на все узлы и агрегаты автомобиля. Особенно ощутимо перемены сказываются на машинах осенью, когда температура воздуха снижается, увеличивается количество атмосферных осадков, а световой день становится короче. Слабозащищенные места кузовных деталей, а также зависимые от температуры и влажности элементы вроде проводки и внешнего электрооборудования особенно сильно страдают именно в этот сезон. Изменения погоды могут повлиять не только на комфорт поездки, но и на ее безопасность. Поэтому крайне важно подготовить автомобиль к невзгодам осенней непогоды, выполнив ряд простых операций.

5 самых важных процедур для вашей ŠKODA этой осенью:
1. Замените стеклоочистители.
Безопасность движения напрямую зависит от видимости. Особенно осенью, когда погодные условия не всегда благоприятны. О хорошем состоянии стеклоочистителей, как правило, свидетельствует отсутствие грязи и разводов воды на стекле после их работы. Дворники должны очистить поверхность уже после первого взмаха.
2. Проведите проверку технических жидкостей в официальном сервисном дилерском центре ŠKODA «АВТОЭКСПРЕСС».
3. Проверяем освещение и меняем аккумулятор если это потребуется.
До наступления холодов и первых заморозков необходимо подзарядить или заменить аккумулятор. Конечно, если вашему АКБ меньше двух сезонов, то думать о новом — рановато, но проверить уровень заряда все же стоит.
4. Проверить резиновые уплотнители.
5. Проверить кондиционер и печку. Кондиционер важен не только летом, но и в холодную погоду, чтобы стекла не запотевали.

Все работы по диагностике и ремонту вы можете выполнить в дилерском центре ŠKODA АВТОЭКСПРЕСС
г. Вологда, ул. Северная, д. 25А
+7(8172) 28-20-00

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