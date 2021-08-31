Не только тетради: какие гаджеты возьмут с собой 1 сентября вологодские школьники

31.08.2021 [Новости компаний]
Не только тетради: какие гаджеты возьмут с собой 1 сентября вологодские школьники

В этом году в Вологодской области в школу пойдут около 70 тыс. детей. Помимо рюкзаков, учебников и тетрадей, многие из них взяли с собой новые гаджеты. В МегаФоне проанализировали продажи смартфонов в интернет-магазине и в салонах компании и выяснили, что чаще всего это были смартфоны бренда Samsung.

Традиционно накануне 1 сентября родители покупают смартфоны и другие технические гаджеты для своих детей. И если в прошлом году смоляне предпочитали более бюджетные модели, то в этом году стоимость телефонов заметно выросла. При этом количество приобретенных в августе гаджетов осталось на уровне прошлого года.

Топ смартфонов региона в новом учебно-деловом сезоне 2021 года:

- лидер рейтинга корейский Samsung – его выбрали порядка 35% покупателей;

- вторую строчку занимает китайский производитель Xiaomi - гаджеты этого бренда выбрали 30% вологодцев;

- на третьем месте также  бренд из Поднебесной Realme – на него приходится порядка 10% продаж.

При этом список самых популярных моделей смартфонов выглядит немного иначе:

  1. Samsung Galaxy A12;
  2. Xiaomi Redmi 9A;
  3. Xiaomi Redmi 9T;
  4. Xiaomi Redmi 9;
  5. Apple iPhone 11.

Средняя стоимость смартфона, купленного в салонах связи и онлайн-магазине МегаФона накануне 1 сентября, в этом году составила чуть более 17 000  рублей.

МегаФон всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. МегаФон объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 70,4 млн клиентов.

 

 

Тэги: Мегафон

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