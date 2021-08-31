Не только тетради: какие гаджеты возьмут с собой 1 сентября вологодские школьники

В этом году в Вологодской области в школу пойдут около 70 тыс. детей. Помимо рюкзаков, учебников и тетрадей, многие из них взяли с собой новые гаджеты. В МегаФоне проанализировали продажи смартфонов в интернет-магазине и в салонах компании и выяснили, что чаще всего это были смартфоны бренда Samsung.

Традиционно накануне 1 сентября родители покупают смартфоны и другие технические гаджеты для своих детей. И если в прошлом году смоляне предпочитали более бюджетные модели, то в этом году стоимость телефонов заметно выросла. При этом количество приобретенных в августе гаджетов осталось на уровне прошлого года.

Топ смартфонов региона в новом учебно-деловом сезоне 2021 года:

- лидер рейтинга корейский Samsung – его выбрали порядка 35% покупателей;

- вторую строчку занимает китайский производитель Xiaomi - гаджеты этого бренда выбрали 30% вологодцев;

- на третьем месте также бренд из Поднебесной Realme – на него приходится порядка 10% продаж.

При этом список самых популярных моделей смартфонов выглядит немного иначе:

Samsung Galaxy A12 ; Xiaomi Redmi 9A ; Xiaomi Redmi 9T ; Xiaomi Redmi 9 ; Apple iPhone 11 .

Средняя стоимость смартфона, купленного в салонах связи и онлайн-магазине МегаФона накануне 1 сентября, в этом году составила чуть более 17 000 рублей.

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