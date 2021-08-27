ŠKODA запустила виртуальный внедорожный тест-драйв

Автоэкспресс ŠKODA Вологда приглашает всех желающих присоединиться к виртуальному внедорожному тест-драйву моделей SUV на официальном сайте бренда. Благодаря современным мультимедийным технологиям клиенты и поклонники марки могут, не выходя из дома, пройти «в один клик» онлайн тест-драйв в формате 360 в любое удобное время и дистанционно оценить внедорожные преимущества KODIAQ и KAROQ. ŠKODA стала первым автопроизводителем на российском рынке, который предложил подобное цифровое решение для потребителя, что особенно актуально в текущий период пандемии и повсеместных ограничений.

Современные мультимедийные решения позволяют воссоздавать реальность на экране электронных устройств и помогают всесторонне оценить внедорожные качества моделей, просматривая прохождение испытаний с нескольких ракурсов: из салона, со стороны или с квадрокоптера.

ŠKODA предлагает пройти тест-драйв на трассе, созданной специально для съемок. Маршрут ŠKODA ADVENTURE EXPERIENCE проходит по живописной лесной и сконструированной off-road трассе с препятствиями, среди которых - подъем в гору под углом 25° и проезд на высоте 4 м, сдвоенный боковой cклон, съезды с углом крена до 35°, - показывающие боковую устойчивость, жесткость кузова, преимущества высокого клиренса и геометрии автомобилей. Все это позволяет продемонстрировать потенциал KODIAQ и KAROQ, а также открыть новые грани комфорта и безопасности в каждой модели.

При прохождении виртуального тест-драйва каждый сможет оценить превосходную работу ходовой части и интеллектуальной системы полного привода KODIAQ и KAROQ, обеспечивающие полную безопасность на дорогах, а благодаря электронным системам помощи водителю, которыми оснащены чешские SUV, практически любые дорожные испытания становятся преодолимыми.

Для того, чтобы пройти виртуальный тест-драйв, необходимо перейти по ссылкам, представленным ниже, дождаться загрузки видео и начать Ваше виртуальное путешествие. Для корректной работы сервиса необходимо использование высокоскоростного интернета на компьютере или смартфоне.

Тест-драйв KODIAQ: https://virtual-test-drive.skoda-avto.ru/kodiaq?initialMode=onlyvirtualtestdrive

Тест-драйв KAROQ: https://virtual-test-drive.skoda-avto.ru/karoq?initialMode=onlyvirtualtestdrive

Официальный дилер ŠKODA в Вологде — компания «АВТОЭКСПРЕСС».

г. Вологда, ул. Северная., д. 25А

Тел.: + 7 (8172) 28-20-00

E-mail: reception@skoda-avtoexpress.ru

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