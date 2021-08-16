МегаФон раздает безлимитное общение и гигабайты внутри семьи

16.08.2021 [Новости компаний]
МегаФон раздает безлимитное общение и гигабайты внутри семьи

МегаФон предложил пользователям «Первый Семейный» тариф без абонентской платы, который позволит всегда оставаться на связи с близкими. Пользователи тарифа получают безлимитную голосовую связь с членами семьи даже при отрицательном балансе и неограниченный трафик для общения друг с другом в популярных мессенджерах.

Подрастающее поколение уже в раннем возрасте активно использует гаджеты. По данным МегаФона, 80% российских детей в возрасте до 8 лет имеют собственный смартфон или телефон. 8 из 10 родителей признаются, что основными причинами для таких подарков является желание всегда быть на связи с ребёнком и приобщить его к современным технологиям. Опираясь на эти данные, МегаФон разработал «Первый Семейный» тариф.

«При разработке тарифа мы ориентировались на запросы и пожелания родителей. Мы понимаем их, поэтому запустили тариф, который может с первого дня пользования дать бесплатную возможность оставаться с ребёнком на связи в любой ситуации. Внутри семейной группы абоненты смогут общаться со своими близкими даже в минусе», – комментирует коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Абоненты «Первого Семейного» тарифа ежемесячно получают 1 Гб мобильного интернет-трафика и возможность при необходимости докупить пакеты минут и гигабайт. Безлимитное общение c близкими становится доступным для абонентов после вступления в семейную группу, которую можно создать в мобильном приложении в разделе «Моя семья». Группа позволяет бесплатно объединять до 11 человек. Кроме того, организатор группы может контролировать и пополнять баланс участников, докупать необходимые опции или тарифы, а также узнавать, когда баланс каждого члена семьи приближается к нулю.

Подключить «Первый Семейный» тариф можно в салонах МегаФона, на сайте или в мобильном приложении.

 

Тэги: Мегафон

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