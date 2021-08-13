Новый «Галамарт» в Череповце приглашает на праздник по случаю открытия

В Индустриальном районе появился народный магазин «Галамарт», открытие которого состоится 15 августа. Гостей ждёт большой семейный праздник: мастер-классы и конкурсы для детей, акция «Второй товар за 1 рубль» и возможность получить сертификат на 30 000 рублей.

Адрес: г. Череповец, ул. Ленина, 133, ТЦ «Вечерний».

Новый «Галамарт» уже доступен для покупателей и предлагает приобрести всё необходимое для дома в одном магазине. Сейчас это можно сделать с особой выгодой: акция «Второй товар за 1 рубль» будет действовать здесь несколько дней на разные категории ассортимента. А проверить товары «в деле», заодно и приобрести несколько новых полезных навыков, можно будет на специальных мастер-классах.

13 августа 1 рубль будет стоить каждый второй товар из электротехники Forza и каждый второй товар категории «бытовая техника». Стоит подготовить список всего необходимого заранее, не забыв о подарках близким. Например, можно приобрести себе мультистайлер для укладки, и захватить заодно электрический чайник родителям. Товар меньшей стоимости будет стоить 1 рубль. Кстати, в этот день в магазине как раз пройдет мастер-класс от стилиста по укладке волос.

14 августа Акция «Второй товар за 1 рубль» будет действовать на посуду и домашний текстиль, а также хозтовары. В этот день мастер-класс проведет опытный шеф-повар – будет не только интересно, но еще и очень вкусно.

А 15 августа, в день праздничного открытия, акция «Второй товар за 1 рубль» распространится на товары для детей, товары для автомобиля и инструменты. Настоящий праздник для пап, которые смогут в этот день не только побаловать игрушками своих маленьких принцесс и пиратов, но и выбрать полезные покупки для себя.

Мамам тоже не придется скучать, ведь они смогут вместе с детьми принять участие в мастер-классах. А кульминацией праздника станет вручение подарков в 18.00, когда-то ком-то достанется детский электромобиль или один из денежных сертификатов на новые покупки номиналом 10 000, 20 000 и 30 000 рублей.

Кроме того, в магазине будут действовать ШОК-цены: 21 августа стиральный порошок можно будет приобрести за 99 рублей, наушники беспроводные – за 699 рублей, компрессор – за 399 рублей. А уже на следующий день, 22 августа: кровать надувная будет стоить 499руб, кастрюля с крышкой – от 249 рублей, беспроводная колонка – от 499 рублей.

ШОК-цены вернутся и в конце месяца, когда 28 августа казан будет стоить 799 рублей, фен для волос 349 рублей, а дрель-шуруповерт – 699 рублей. 29 августа: вертолет – 299 рублей, тостер – 399 рублей, комплект постельного белья – 499 рублей. Подробнее обо всех акциях на сайте www.galamart.ru.

Федеральная франчайзинговая сеть «Галамарт» насчитывает 400 магазинов по всей стране. Среди покупателей он давно завоевал статус семейного магазина. Здесь каждый день действуют выгодные акции и специальные предложения, при этом можно выбрать буквально всё для дома и дачи: от игрушек до бытовой техники, от гаджетов до посуды.

Адрес магазина: г. Череповец, ул. Ленина, 133, ТЦ Вечерний, 2 этаж.

Часы работы: 10.00-19.00

www.galamart.ru