Нейроэндокринные опухоли – группа новообразований из клеток, продуцирующих гормоны. Они могут появиться в любой части тела, но самые частые локализации – желудочно-кишечный тракт, поджелудочная железа и бронхолегочная система. За рубежом лечение нейроэндокринных опухолей обычно проходит успешно – болезнь удается полностью вылечить. По возможности европейские специалисты используют минимально инвазивные методы, обеспечивающие быстрое восстановление пациентов, минимальный риск осложнений и высокое качество жизни после операции.

Опухоли желудка

Большинство опухолей желудка имеют низкую степень злокачественности (G1). Для их устранения применяют малоинвазивные процедуры. Врач не делает разрезов на животе. Он вводит трубку с камерой и инструментами в желудок через ротовую полость. Выполняются такие процедуры:

электрокоагуляция – при размере новообразований до 3 мм;

резекция (частичное удаление) слизистой оболочки – при нейроэндокринных опухолях до 1 см;

подслизистая диссекция – при новообразованиях более 1 см.

Изредка требуются полостные операции. При неагрессивных опухолях проводится антрумэктомия – удаляется отдел желудка возле 12-перстной кишки. Именно здесь продуцируются гормоны, вызывающие симптомы. Реже прибегают к гастрэктомии – удалению желудка. Такую операцию в основном делают при новообразованиях высокой злокачественности.

Опухоли кишечника

Две трети нейроэндокринных опухолей кишечника появляются в прямой кишке. Они растут из L-клеток, которые вырабатывают глюкагон-подобный пептид и пептид тирозин-тирозин.

Основной метод лечения – хирургический. Небольшие и неагрессивные новообразования врачи удаляют при помощи эндоскопических операций. Инструменты и видеокамера вводятся через задний проход. Врач иссекает часть слизистой оболочки вместе с опухолью.

Злокачественные и крупные новообразования с метастазами лечат с помощью полостных операций. За рубежом часто проводятся лапароскопические вмешательства: их делают через несколько коротких разрезов на животе вместо одного длинного. Врач удаляет часть кишечника, а концы сшивает, чтобы восстановить непрерывность желудочно-кишечного тракта.

При удалении новообразований прямой кишки могут использоваться разные доступы, в зависимости от локализации опухоли. Врач может сделать разрез на животе или на промежности. По возможности вмешательства выполняются с сохранением сфинктера, так как в этом случае человек сохраняет контроль над дефекацией и имеет лучшее качество жизни после лечения.

Опухоли поджелудочной железы

Нейроэндокринные новообразования поджелудочной железы преимущественно доброкачественные. Для их лечения используют хирургические операции или абляцию – разрушение опухоли путем её нагревания.

Чаще всего проводят хирургические вмешательства. Врачи выполняют резекцию поджелудочной железы. Они удаляют ту часть органа, в которой располагается опухоль. Одновременно может потребоваться удаление лимфоузлов или метастатических очагов в других органах.

При небольших и неагрессивных нейроэндокринных образованиях возможно выполнение радиочастотной или микроволновой абляции. Врач вводит зонд или антенну в опухоль через кожу и нагревает её электромагнитными волнами. Вокруг зонда формируется зона некроза диаметром в несколько сантиметров.

При агрессивных и метастатических опухолях врачи используют:

химиотерапию;

ПСМА-терапию;

химиоэмболизацию;

иммунную и таргетную терапию.

Опухоли легких

Обычно нейроэндокринные новообразования в легких злокачественные. Изредка встречаются неагрессивные опухоли. Для их удаления могут применяться более щадящие операции.

Варианты хирургического лечения:

лобэктомия – удаление доли легкого;

пневмотомия – врачи удаляют легкое целиком;

атипичная резекция, сегментарная резекция – щадящие операции, которые используются преимущественно при неагрессивных новообразованиях.

За рубежом выполняют не только открытые операции для удаления опухоли легкого, но и проводят малоинвазивные вмешательства: видеоторакоскопические и робот-ассистированные. Их делают через короткие разрезы на груди.

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