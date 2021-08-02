Летнее предложение от официального дилера ŠKODA «АВТОЭКСПРЕСС»: сервисное обслуживание с выгодой до 30%

Владельцы автомобилей марки старше четырех лет могут сэкономить до 30% при обслуживании в нашем Дилерском центре.
С 01 июня по 31 августа владельцам автомобилей ŠKODA старше четырех лет предлагаются выгодные условия на приобретение и установку оригинальных деталей чешского бренда, связанных с:
» заменой компонентов тормозной системы (передние и задние колодки, диски, барабаны);
» заменой компонентов передней и задней подвесок (амортизаторы, шаровые опоры, рулевые тяги и т. п.);
» заменой комплекта ГРМ;
» проведением регламентного технического обслуживания.
Размер выгоды на эти услуги зависит от общей суммы заказ-наряда:
» при сумме чека от 10 000 до 19 999 руб. — 3 000 руб.;
» при сумме чека от 20 000 до 29 999 руб. — 5 000 руб.;
» при сумме чека более 30 000 руб. — 7 000 руб.
Техническое обслуживание автомобилей с пробегом зачастую требует больше временных и материальных затрат. Компания заботится о своей ŠKODA FAMILY и стремится обеспечить максимальный комфорт и безопасность за рулем каждого автомобиля.
За подробностями обращайтесь к официальному дилеру ŠKODA «АВТОЭКСПРЕСС».
г. Вологда, ул. Северная., д. 25А.
Тел.: +7 (81-72) 28-20-00
E-mail: reception@skoda-avtoexpress.ru
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