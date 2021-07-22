МегаФон в Вологодской области «разогнал» скорости интернета

Скорость мобильного интернета у вологодских абонентов МегаФона увеличилась на треть. Это стало возможным благодаря модернизации инфраструктуры. С начала года оператор увеличил емкость сети в полтора раза, обновив и построив более 40 базовых станций, в том числе, там, где ранее МегаФона не было.

Сеть четвертого поколения (4G) появилась в Семеновском, Гридкино, Молоди и еще 23 городах и деревнях, а жители Вологды, Грязовца и Бабаево могли почувствовать значительный рост скоростей мобильного интернета в своих смартфонах.

Улучшения качества связи также были отмечены независимым исследованием международной компании Ookla. Его итоги основаны на замерах скоростей интернета пользователями в приложении Speedtest. По результатам более 30 тысяч тестов, МегаФон подтвердил свое лидерство в Вологодском регионе. Так, средняя скорость передачи данных у МегаФона в первой половине 2021 года составила 28,29 Мбит/с, показав рост на 34% в сравнении с тем же периодом 2020 года.

При этом основную роль в увеличении скоростей сыграли данные измерений жителей в районных центрах и небольших поселках области, которых коснулась модернизация. Так, согласно замерам, проведенным в Вологде и Череповце, с начала 2021 года скорость увеличилась до 36,71 и 29,35 Мбит/с, показав рост в сравнении с первой половиной 2020 года на 10 и 17% соответственно.