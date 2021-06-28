Выбери свое будущее — поступай в САФУ!

28.06.2021 [Новости компаний]
Выбери свое будущее — поступай в САФУ!

Один из лучших университетов Северо-Запада и единственный федеральный университет в Арктической зоне России приглашает получить интересную и востребованную профессию выпускников школ Вологодской области! 

Приемная кампания в самом разгаре. Это шанс, которым можно и нужно воспользоваться! Созданный одиннадцать лет назад Северный Арктический федеральный университет опирается на богатый опыт и насыщенную историю своих предшественников, в числе которых — Архангельский государственный технический университет и Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

Что такое САФУ сегодня? Это стремительно развивающийся вуз, который занимает достойные позиции в различных отечественных и международных рейтингах. Постоянное совершенствование учебного процесса, укрепление международных связей, цифровая трансформация — университет не просто идет в ногу со временем, а опережает темпы современной жизни.

В 2020 году именно САФУ доверили стать ядром научно-образовательного центра мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования».

Сегодня университет — это 114 направлений подготовки по инженерным, математическим, естественнонаучным и гуманитарным специальностям, семь высших школ, два института, бакалавриат и специалитет.

Это почти 20 тысяч студентов из 50 стран мира, это стипендии и комфортабельные общежития, насыщенная студенческая жизнь и программы международного академического обмена.

Но самое важное: САФУ прочно удерживает статус центра подготовки уникальных специалистов для Севера и Арктики. Образовательные программы университета учитывают особенности жизни и работы в высоких широтах, вуз активно сотрудничает с работодателями и своевременно реагирует на их запросы к новым компетенциям, которым необходимо обучить будущих сотрудников.

В научно-образовательном арсенале САФУ есть уникальные проекты. Например, Арктический плавучий университет — ежегодная морская экспедиция, в ходе которой молодые ученые, исследователи Арктики, получают знания и навыки в реальных условиях северных морей.

Прием документов от абитуриентов уже стартовал! Поступить в САФУ можно и дистанционно, не выходя из дома — через личный кабинет на сайте университета.

Узнать больше о направлениях обучения, целевом приеме, а также задать все интересующие вопросы о приеме-2021 можно на сайте САФУ по ссылке https://narfu.ru/entrant/ 
Контактный телефон приемной комиссии университета: 8 800 222 06 11.

 
 

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