Скидки 30% на сервис ŠKODA в Вологде

Владельцы автомобилей марки ŠKODA старше 4-х лет могут сэкономить до 30% при обслуживании в Дилерском центре «АВТОЭКСПРЕСС».

С 01 июня по 31 августа владельцам автомобилей ŠKODA старше 4-х лет предлагаются выгодные условия на приобретение и установку оригинальных деталей чешского бренда, связанных с:

— заменой компонентов тормозной системы (передние и задние колодки, диски, барабаны);

— заменой компонентов передней и задней подвесок (амортизаторы, шаровые опоры, рулевые тяги и т. п.);

— заменой комплекта ГРМ;

— проведением регламентного технического обслуживания.



Размер выгоды на эти услуги зависит от общей суммы заказ-наряда:

— при сумме чека от 10 000 до 19 999 руб. — 3 000 руб.

— при сумме чека от 20 000 до 29 999 руб. — 5 000 руб.

— при сумме чека более 30 000 руб. — 7 000 руб.



Техническое обслуживание автомобилей с пробегом зачастую требует больше временных и материальных затрат. Компания заботится о своей ŠKODA FAMILY и стремится обеспечить максимальный комфорт и безопасность за рулем каждого автомобиля.



За подробностями обращайтесь к официальному дилеру ŠKODA «АВТОЭКСПРЕСС».

г. Вологда, ул. Северная, д. 25А

Тел.: +7 (81-72) 28-20-00

E-mail: reception@skoda-avtoexpress.ru

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