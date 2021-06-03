МегаФон создал систему с искусственным интеллектом для безопасности Калининградской области

03.06.2021 [Новости компаний]
МегаФон создал систему с искусственным интеллектом для безопасности Калининградской области

МегаФон и правительство Калининградской области подписали соглашение о сотрудничестве. Весной оператор запустил в регионе систему управления общественной безопасностью. Сегодня стороны договорились о продолжении сотрудничества.

«МегаФон завершил первый масштабный проект в Калининградской области. Он направлен на повышение безопасности жителей и открывает новые возможности для оперативного и стратегического управления регионом. Правительство Калининградской области активно внедряет современные цифровые решения. Мы рады продолжению сотрудничества, готовы делиться своей экспертизой и предлагать собственные решения, которые сделают регион еще более комфортным для его жителей и местного бизнеса», – говорит генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Система «Безопасный город», запущенная в Калининградской области, собирает и анализирует данные из разных систем мониторинга на единой платформе, что позволяет видеть общую картину происходящего в регионе и быстрее и эффективнее реагировать на чрезвычайные ситуации. В решение также входит подсистема стратегического планирования – Ситуационный центр губернатора Калининградской области.

К единому центру оперативного реагирования подключено 11 систем операционного управления регионом. Среди них служба 112, система лесопожарного мониторинга, централизованного оповещения. В центр передается информация с камер видеонаблюдения и видеоаналитики, фотовидеофиксации на автомобильных дорогах, датчиков контроля паводковой обстановки на реке Преголя, протекающей через Калининград. Также в него входят Единые дежурные диспетчерские службы, расположенные в шести городских округах Калининградской области.

В работе центра задействованы решения на базе искусственного интеллекта, благодаря чему он не только аккумулирует информацию, но и формирует прогнозные модели развития чрезвычайных ситуаций. Например, может рассчитать, какие районы будут нуждаться в скорейшей эвакуации при обострении паводковой обстановки или в случае техногенных катастроф.

Информация из Единого центра оперативного реагирования поступает в Ситуационный центр губернатора. Благодаря интеграции с органами исполнительной власти он в автоматическом режиме собирает информацию по ключевым микро и макроэкономическим показателям региона, строит аналитические модели по стратегическим показателями и визуализирует их на дашборде. Это позволяет видеть, например, естественный прирост численности населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды, понимать, какие темы обсуждаются в СМИ и блогосфере, и на основании этой информации быстро принимать управленческие решения. Всего в рамках системы «Безопасный город» в информационном обмене участвуют 57 ведомств и организаций, что позволяет экстренным и оперативным службам согласованно и быстро реагировать на любые кризисные ситуации. Созданная инфраструктура гарантирует безопасность хранения и передачи данных.

В рамках проекта в здании правительства Калининградской области развернута современная функциональная система видео-конференц-связи губернатора, в том числе с шифрованием для проведения переговоров с руководством страны.

ТОП НЕДЕЛИ

Певец Игорь Николаев обзавелся лишним весом и еле ковыляет за молодой женой
На Кубенском озере пробило дно у катера с восемью людьми на борту
«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»
«Шевроле» и «Рено» столкнулись на Окружном шоссе в Вологде
Вологодские синоптики обещают сильное похолодание в ночь на 31 мая
Руководитель одной из спортшкол Вологды уволился после прокурорской проверки
Пьяная вологжанка собиралась прыгнуть с моста 800-летия
Замначальника УФСИН по Вологодской области заподозрили в мошенничестве при получении выплаты на покупку жилья
На Кубенском озере продолжаются поиски пассажира затонувшего катера
На должность директора вологодской филармонии претендуют Мария Морозова и Денис Саничев

Последние новости

В Вытегорском районе по участку федеральной трассы на месяц запретили ездить тяжелым грузовикам

Речь идет об участке автодороги А-215 Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок

79
0

Новый завод по производству аммиака могут построить в Череповце

Так «Фосагро» стремится обеспечить себя сырьем, уверены эксперты

 

121
0

«Динамо-Вологда» обыграло ярославский «Шинник» со счетом 4:2

А ФК "Череповец" одержал победу над ивановским "Текстильщиком"

145
0

Квартиры, машины, ресторан и теребилка льна: вологодские приставы распродают арестованное имущество

Аукционы назначены на 22 и 29 июня

214
0

Напавшему на сторожа с саперной лопаткой череповчанину Алексею Левашову заменили условный срок реальным

Рассмотрев жалобу обвинения, Вологодский областной суд назначил ему три года колонии

294
0

В Нюксенском районе в реке нашли тело мужчины: это может быть пилот разбившегося вертолета

Назначены экспертизы для установления личности погибшего

671
0

Обвинение по делу о падении снежной глыбы на коляску с младенцем в Вологде предъявили мастеру УК

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

325
0

43 новых случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

34 человека выздоровели, двое умерли

708
0

29-летний житель Вологды получил три года колонии за серию краж из офисов и грабёж

В суде он пояснил, что его подтолкнула к преступлениям нехватка денег

736
0

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин номинирован на звание лучшего тренера КХЛ

В этом сезоне вместе со своей командой он одержал 32 победы в 61 матче

695
0

Вологжанин получил условный срок за нападение с ножом на собутыльника

Его также обязали пройти обследование у нарколога

700
0

Вологжанка Валерия Завьялова стала серебряным призером Первенства России по полиатлону

В турнире приняли участие 25 спортсменов из 8 регионов России

703
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вытегорском районе по участку федеральной трассы на месяц запретили ездить тяжелым грузовикам
Новый завод по производству аммиака могут построить в Череповце
МегаФон создал систему с искусственным интеллектом для безопасности Калининградской области
«Динамо-Вологда» обыграло ярославский «Шинник» со счетом 4:2
Квартиры, машины, ресторан и теребилка льна: вологодские приставы распродают арестованное имущество
Напавшему на сторожа с саперной лопаткой череповчанину Алексею Левашову заменили условный срок реальным
В Нюксенском районе в реке нашли тело мужчины: это может быть пилот разбившегося вертолета
 
27.05.2021 [Общество]

«Переход на семейное обучение обошелся нам очень дорого»

3563
0
02.06.2021 [БлогоVO]

«Страна победившего оккультизма» А. Кураев. Дмитрий Быков вспомнил эту цитату на Эхо Москвы, когда ему задали вопрос, о причинах низкого процента вакцинируемых

483
0
02.06.2021 [Обзор Прессы]

Тайна библиотечного чердака

342
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика