Вологжане накачали тысячи терабайт видео трафика

Вологжане выбирают для общения ВКонтакте и Telegram, а смотрят видео в Instagram и YouTube. Такие данные получили аналитики МегаФона, проанализировав с помощью Big Data обезличенные данные по объему потребляемого интернет-трафика юзерами в Вологодской области. Доля информации, прокачанной пользователями региона через соцсети, мессенджеры и видеосервисы, с начала 2021 года составила около 62% от общего трафика в сети оператора.

В среднем за месяц жители Вологды и области — абоненты МегаФона используют на общение, обмен и скачивание фото и видео в различных онлайн-сервисах около 2,5 тысяч Тбайт трафика. Этого хватило бы, например, чтобы посмотреть все сезоны сериала «Друзья» в формате HD почти 5 тысяч раз.

«Основная часть мобильного трафика сегодня приходится на сеть 4G. Его доля в общем объёме с начала года превысила 80%. Чтобы сохранить качество и высокую скорость загрузки данных в пиковые часы, мы продолжаем активно развивать инфраструктуру и увеличиваем емкость сети четвертого поколения. При этом, обновление оборудования производим не только в крупных городах, но и в удаленных деревнях и селах области», — отмечает Алла Лебедева, директор отделения МегаФона в Вологде.

Больше всего интернет-трафика у пользователей оператора в Вологде уходит на видео-контент. С начала 2021 года юзеры потратили около 3,5 тысяч Тбайт на просмотр роликов в YouTube и еще около 1 тысячи Тбайт в Instagram, который по объему прокачанного трафика обогнал онлайн-кинотеатры Okko и ivi.

Для общения жители региона чаще всего выбирают соцсети ВКонтакте, Одноклассники и Instagram, а из мессенджеров предпочитают Тelegram, Viber и WhatsApp. Последний, не смотря на обновленную политику по передаче данных, остается востребованным у вологжан: аналитики отметили, что с января 2021 года трафик в мессенджере не снижается.

Всего с начала года пользователи МегаФона в Вологде и области получили и передали более 16 тысяч Тбайт информации — это в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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