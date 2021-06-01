Офис Альфа-Банка открылся в Вологде: почему малый бизнес переходит сюда

В Вологде открылся удалённый офис Альфа-Банка. Раньше клиентов обслуживались в ярославском отделении, но за последний год услуги банка стали очень востребованы среди бизнес-сообщества города, поэтому Альфа-Банк открыл офис. Представители малого бизнеса отмечают, что с Альфа-Банком очень удобно работать: во-первых, это удобный интернет-банк, во-вторых, стоимость обслуживания, понятная продуктовая линейка. Недаром Альфа-Банк называют одним из самых высокотехнологичных банков страны. О преимуществах для клиентов и о том, почему предприниматели выбирают именно этот банк, корреспонденту NewsVo рассказал директор по малому бизнесу ОО «Ярославский» Альфа-Банка Максим ОХЛОПКОВ.

Малый бизнес – за комфорт

Мобильное приложение «Альфа-Бизнес Мобайл» в прошлом году признали лучшим мобильным приложением для руководителей среди крупных банков по версии консалтингового агентства Markswebb. Такую же высокую оценку удобству приложения дают и клиенты – представители малого бизнеса. И есть, за что: например, платежку можно отправить по отпечатку пальца, тогда как в некоторых других банках до сих пор нужно везти все документы кассиру-операционисту. В само приложение можно зайти с помощью Face ID. Здесь все настолько легко и технологично, что экономится не только время, но и деньги.

Мобильную версию Альфа-Банка можно сравнить с последней версией iPhone, поэтому многие клиенты, попробовав ее однажды, больше не смотрят на другие банки – очень все удобно и просто, без лишних движений. Здесь клиент может получить ответ на вопрос в любое время дня и ночи – причем, ответит ему менеджер, а не робот, поэтому в проблеме разберутся досконально. Приложение поможет всегда быть в курсе того, что происходит с финансами – клиенту приходят мгновенные push-уведомления о движениях по счету. С приложением можно следить за остатками и движением средств, переводить и получать деньги, проверять надежность контрагентов.

Также у банка есть восемь тарифов, среди которых предприниматель может выбрать наиболее выгодный для себя. Есть среди них и тариф «Конструктор», который можно собрать самому без лишних опций. Он, как говорят в банке, очень полюбился малому бизнесу.

Бизнес, работающий с иностранцами

Альфа-Банк выбирают предприниматели, которые активно работают на иностранных рынках.

«В интернет-банке можно проводить ряд различных операции с иностранной валютой: можно провести операцию по курсу банка (без взимания комиссии), курсу автоматизированной системы Alfa FX, курсу дилера (определяется индивидуально для каждого клиента в рамках индивидуального обслуживания), либо по курсу Банка России на завтра. Каждый предприниматель может выбрать подходящий и наиболее выгодный курс и тип операции для себя. Это очень актуально для тех, кто работает с иностранными контрагентами», - говорит Максим ОХЛОПКОВ.

Кэшбэк

Кэшбэк –любимое слово у всех клиентов банка. В Альфа-Банке предприниматель может получить карту, привязанную к расчетному счету и возвращать деньги за покупки. Например, обедая или ужиная в ресторане, заправляя машину и т.д. Кроме того, банк предлагает получать проценты на остаток на счете.

«Например, у клиента есть деньги на расчетном счете в пятницу, он оставляет их на выходные, а в понедельник деньги возвращаются уже с процентами. Таким образом мы отбиваем клиенту обслуживание за расчетный счет, то есть фактически обслуживание получается бесплатным», - отмечает Максим Охлопков.

О самом главном

В удаленным офисе Альфа-Банка работают четыре «мобильных» менеджера, которые работают с клиентами.

Менеджеров называют «мобильными», потому что у них есть автомобили, поэтому охватить они могут всю огромную Вологодскую область. Менеджер может приехать в любую точку региона, чтобы переговорить с клиентом и открыть расчетный счет. Дальше он объясняет, как пользоваться мобильным приложением, и поход в банк уже не нужен. Что принципиально важно, как говорят в банке, снять наличные можно будет в любом банкомате без комиссии. А работать с документами и платежками, как уже было сказано выше, легко в приложении.

Более подробную информацию можно получить здесь.

АО «Альфа-Банк», генеральная лицензия Банка России № 1326 от 16 января 2015.