Альфа-Банк стал ближе для предпринимателей в Вологде

01.06.2021 [Новости компаний]

Альфа-Банк открыл удаленный офис по работе с малым бизнесом в Вологде. Теперь предприниматели региона смогут лично встретиться с сотрудником банка, открыть счет и получить полноценную консультацию по всем интересующим вопросам.

Раньше бизнес Вологды консультировали специалисты из Ярославля, и через курьерскую службы велся документооборот. Теперь стало намного проще подобрать тариф для расчётного счёта, условия для торгового/интернет эквайринга и зарплатного проекта, розничного лизинга и оптимальные условия для конкретного бизнеса.

«Все это время мы работали и открывали счета предпринимателям в Костроме дистанционно. Рост запросов со стороны бизнеса Вологды подтолкнул нас к решению запустить направление малого бизнеса и теперь в регионе работает команда выездных менеджеров. В Костроме точно есть потенциал и доверие бизнеса к Альфа-Банку, поэтому считаем регион достаточно перспективным», — рассказал Директор по малому бизнесу ОО «Ярославский» Альфа-Банка Максим Охлопков.

Альфа-Банк развивается по модели phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает 498 офисов в Москве и регионах России, 900 городов с курьерской доставкой и 27 900 своих и партнерских банкоматов. Не отказываясь от живого общения с клиентами, банк разрабатывает «отделения будущего» с распознаванием на базе биометрии и геолокации.

Одновременно с этим Альфа-Банк — создатель лучшего банковского приложения в России (оценка Markswebb), которым регулярно пользуются 80% клиентов (рейтинг в App Store — 4.9 из 5; в Google Play — 4.8 из 5). Наши ценности: лучший клиентский опыт, технологическое лидерство, лучшие сотрудники.

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