«Открытый поэтический микрофон» пройдёт в Вологде 28 мая

25.05.2021 [Культура]

Стихи Пушкина смогут прочесть все желающие на «Открытом поэтическом микрофоне», который пройдёт 28 мая в вологодской библиотеке «Книжный экспресс».

Мероприятие посвящается 222-летию великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. 

- Все желающие смогут выйти на сцену, чтобы прочитать наиболее полюбившиеся строки, – говорят организаторы мероприятия.

Напомним, Александр Сергеевич Пушкин – русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, литературный критик и теоретик литературы, историк, публицист, журналист; один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. Он родился 26 мая [6 июня] 1799 года в Москве.

По данным опросов общественного мнения в России, проведённых Левада-центром в декабре 2019 года, Пушкин — самый значимый писатель России 2019 года.

Начало мероприятия 28 мая в 18.00 по адресу: Вологда, Пролетарская, 73. Записаться на участие можно по телефону 72-01-79.

Вход свободный.

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