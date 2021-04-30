Кредит под залог недвижимости: как быстро найти выгодное предложение банка

30.04.2021 [Новости компаний]

С ростом цен на объекты недвижимости стало гораздо проще получить кредит под ее залог. Как правило, финансовые структуры, выдавая такие займы, не вникают в то, на какие цели человек планирует использовать денежные средства. Именно поэтому сегодня такой вид банковского продукта получил свое широкое распространение, и пользуется спросом у заемщиков. При этом остается выбрать банк, который сможет предложить наиболее выгодные условия по договорным обязательствам, и получить его одобрение. В условиях современных реалий, с учетом обилия финансовых учреждений, сделать это иногда становится проблематично. Рациональным решением вопроса станет обращение к кредитному брокеру, который выступает посредником между банком и потенциальным заемщиком, помогая последнему в поиске лучшего предложения, на приемлемых для него условиях.

Кредит под залог недвижимости: особенности

Инструмент, который иногда помогает выкарабкаться из трудных жизненных ситуаций — кредит под залог недвижимости. При наличии потребности в его получении, и отсутствии возможности взять нужную сумму денег в банке в связи с недостаточным уровнем документально подтвержденного дохода, решением проблемы выступает именно этот финансовый продукт. Для него характерен целый набор особенностей, которые следует принимать во внимание:

  • недвижимое имущество должно быть высоколиквидным, не иметь обременений;
  • предоставить кредитору по требованию полный пакет документов;
  • выполнить оценку приблизительной стоимости объекта.

Это минимум из того, что может потребовать банк. При этом такой вид кредитования, в сравнении с другими финансовыми продуктами, имеет ряд преимуществ:

  • отсутствие необходимости поиска поручителей;
  • низкая процентная ставка;
  • длительный срок кредитования.

При этом следует учитывать, что с залоговым недвижимым имуществом невозможно будет проводить какие-либо сделки: обменивать, продавать, дарить без согласия банка. Сам заемщик продолжает владеть объектом, может в нем жить, или сдавать в аренду.

Кредитный брокер: преимущества сотрудничества

Об услугах кредитных брокеров по содействию в получении ипотеки, потребительских, нецелевых кредитов знают уже многие не понаслышке. Сегодня многие банки, у которых в перспективах развитие сферы кредитования, стали более активно сотрудничать с кредитными брокерами, и в частности по предоставлению ссуды под залог недвижимости. Именно поэтому, в случае острой необходимости получения крупной суммы денег, будущий заемщик может прибегнуть к услугам этого специалиста. В таком подходе есть свои преимущества, так как кредитный брокер:

  • осведомлен в особенностях и нюансах кредитной политики;
  • хорошо знает специфику подачи заявок в тот или иной банк;
  • сотрудничает с множеством финансовых учреждений;
  • подберет наиболее оптимальный вариант, с учетом платежеспособности заемщика.

Другими словами, кредитный брокер изначально выступает в роли финансового консультанта. Безусловно, за свои услуги он взимает определенную плату, но взамен он освобождает клиента от лишних хлопот в плане взаимодействия с банком, поиска наиболее выгодных предложений. 

Не является кредитной организацией, оказывает консультационные услуги

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