Какие электронные книги любят читать вологжане?

Эксперты МегаФона составили портрет онлайн-читателя Вологодской области, проанализировав обезличенные данные абонентов — пользователей сервиса «МегаФон Книги» за первый квартал 2021 года. Типичный любитель цифровых книг — это девушка 27 лет, предпочитающая читать детективы и любовные романы по воскресеньям.

Среди мобильных читателей Вологодской области женщин в три раза больше чем мужчин. При этом и женщины, и мужчины предпочитают читать электронные книги, а не слушать. Чаще виртуальными библиотеками пользуются абоненты в возрасте 18-35 лет (30%) и в возрасте 36-50 лет (40%). И только 1,5% онлайн-читателей в регионе старше 70-ти лет. Наслаждаться произведениями онлайн жители региона предпочитают в воскресенье.

В основном вологжане читают детективы, современную русскую литературу и любовные романы. Однако, самыми популярными электронными и аудиокнигами с начала года стали сочинения по саморазвитию и душевному спокойствию: «Подсознание может всё!» Джона Кехо, произведение Марка Мэнсона «Тонкое искусство пофигизма» и книга Гэри Чепмана «Пять языков любви».

Также, мужчины часто прибегают к практическому пособию от Андрея Курпатова «Счастлив по собственному желанию. 12 шагов к душевному здоровью», а женщины к книге профессора нейрохимии и нейробиологии Джо Диспенза «Сила подсознания или как изменить жизнь за 4 недели».

Востребованными писателями стали: автор детективов с долей авантюризма Татьяна Полякова, писатель классических расследований Анна Крязева, а также российский фантаст Артем Каменистый.