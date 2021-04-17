Евгений Шулепов остался самым богатым депутатом от Вологодской области в Госдуме

Бывший глава Вологды Евгений Шулепов сохранил место самого богатого депутата от Вологодской области в Государственной Думе, сообщает портал «Город ВО».

«За 2020 год Евгений Борисович задекларировал доход в 8891371,48 рублей. Почти 9 миллионов», — говорится в сообщении

При этом, по сравнению с 2019 годом, доходы Шулепова сократились почти в два раза. А вот Сергей Каргинов и Алексей Канаев смогли заработать больше, чем в 2019 году. Доход Каргинова составил 5 625 815 рублей, Канаева — 6 352 475 рублей.