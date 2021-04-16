Скоростной интернет стал доступен еще для 2000 жителей вологодского региона

Компания «МегаФон» улучшила инфраструктуру связи. С начала 2021 года в пяти районах Вологодской области модернизированы базовые станции. Быстрый мобильный интернет стал доступен еще нескольким тысячам жителей отдаленных уголков региона.

Запуск технологии высокоскоростного интернета (LTE) — основа для комфортного доступа к современным онлайн-сервисам — HD трансляциям и видеозвонкам, онлайн-геймингу. Сегодня мобильным интернетом на скорости 4G — более 25 Мб/с — смогут пользоваться свыше 2 000 жителей области. Так, базовые станции с поддержкой 4G запущены в селе Минькино Грязовецкого района, в деревнях Боярское Сокольского района и Чернышево Великоустюгского района и других.

«Мы непрерывно проводим модернизацию сети, обновляя технологии не только в больших городах, но и в удаленных деревнях на юге и севере Вологодской области. После таких надстроек, каждая базовая станция позволяет покрыть связью не только тот населенный пункт, в котором она расположена, но и близлежащие, чтобы все жители могли с комфортом выходить в онлайн по работе, учебе, личным делам. Всего в первом квартале этого года мы уже модернизировали и построили порядка 10 телеком-объектов», — комментирует директор Вологодского отделения МегаФона Алла Лебедева

Улучшение качества связи в Вологодской области — продолжение масштабной модернизации сети, который МегаФон начал еще в 2020 году. Оператор уже запустил новые базовые станции и модернизировал старые для жителей 700 населенных пунктов. Среди них города: Череповец, Сокол, Великий Устюг и др., и небольшие населенные пункты с числом жителей менее 100 человек (д. Высокая, п. Молочное, с. Святогорье и др.). При этом в некоторые поселки и деревни, среди которых Исаково и Гремячий, 4G-интернет пришел впервые.