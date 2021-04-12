В Вологде появился официальный дилер автобренда Chery

На Окружном шоссе, 51 в Вологде заработал автосалон «Дакар» — официальный дилерский центр марки Chery. Здесь вы можете оценить широкий модельный ряд автомобилей данной марки такие как Chery Tiggo 4, Chery Tiggo 7 PRO, Chery Tiggo 8, в том числе новинку — Chery Tiggo 8 Pro, официальная презентация которого состоялась в марте 2021 года. Всех покупателей ждут подарки от автосалона.

Chery – пионер автопромышленности Китая, марка представлена в России с 2005 года. Автомобили данного бренда отличаются хорошим качеством сборки и используемых материалов. Они имеют стильный внешний вид, обладают отличными ходовыми свойствами и оснащены качественными двигателями.

Так, например, Chery Tiggo 8 Pro построен на модульной платформе T1X, которая является инновационной разработкой международной команды Chery International и Jaguar Land Rover. Задняя многорычажная независимая подвеска повышает управляемость и устойчивость автомобиля в поворотах, обеспечивая отличную амортизацию и комфорт.

В автосалоне «Дакар» вы сможете оформить кредит на покупку машины по программам Chery Finance и Chery Direct на выгодных условиях – от 0,1% годовых. Кроме того, сейчас для покупателей действуют специальные акции. Это, к примеру, «Честная авторассрочка», в рамках которой автомобиль можно приобрести в рассрочку от 1,5 до 24 месяцев, без процентов. Для покупателей с двумя и более детьми действует кредитная программа «Семейный автомобиль», максимальная выгода по которой может составлять до 100 000 тысяч рублей. При покупке нового Chery в автосалоне, свой автомобиль c пробегом, можно сдать по программе трейд-ин и получить выгоду до 170 тысяч рублей. Есть возможность приобрести автомобиль в лизинг. Эта услуга предоставляется как юридическим, так и физическим лицам.

«Дакар» также предоставляет вологжанам полный спектр услуг, который включает не только предпродажную подготовку автомобиля, но и его квалифицированное обслуживание в период эксплуатации.

Оценить комфорт и качество автомобилей Chery вы можете, записавшись на тест-драйв. Более подробная информация об акциях, скидках, программах кредитования – на сайте автосалона «Дакар» или по телефону 8 (8172) 50 77 30.