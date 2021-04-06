Компании МИК выделят кредит для поддержки предприятий разного масштаба бизнеса

ВТБ открыл для АО «Межрегиональная инвестиционная компания» кредитную линию в размере 100 миллионов рублей сроком на 5 лет. Средства будут направлены на развитие новых лизинговых проектов предприятия. Соглашение между банком и АО «МИК» предполагает возможность увеличения объема кредитования на протяжении всего срока его действия. Предприятие планирует использовать заемные средства для финансирования новых лизинговых проектов компаний различных отраслей Северо-Западного федерального округа.

«Мы убеждены в важности работы АО «МИК» на Северо-Западе. Компания работает с представителями как крупного, так и среднего и малого бизнеса. Деятельность компании позволяет предприятиям своевременно расширять парк своего оборудования и техники. Это, безусловно, способствует возможности для создания новых рабочих мест для населения региона. Уверен, что новые проекты помогут предпринимателям региона продолжить свое развитие несмотря на трудности, которые преподнесла пандемия в 2020 году», — отметил Александр Панасюк, управляющий ВТБ в Вологодской области.

«Привлечение финансирования ВТБ позволит компании активнее развиваться и диверсифицировать действующий лизинговый портфель, а нашим клиентам выводить бизнес на новый уровень, более эффективно и качественно вести свою хозяйственную деятельность. Мы благодарны банку за оперативность в работе и индивидуальный подход», — прокомментировал генеральный директор АО «МИК» Вячеслав Савин.

АО «МИК» — универсальная лизинговая компания, которая 15 лет предоставляет услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Компания занимается приобретением нового и б/у: легкового и грузового автотранспорта, спецтехники, оборудования, коммерческой недвижимости. В настоящее время МИК имеет Центральный офис в Вологде и филиалы еще в 5-ти городах России. В 2020 году АО «Межрегиональная инвестиционная компания» была отмечена в номинации «Региональная лизинговая компания года» на Национальной премии от Федерации лизинга.