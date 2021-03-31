Кредитный портфель ВТБ в Вологодской области превысил 50 млрд рублей

ВТБ в Вологодской области по итогам 2020 года увеличил кредитный портфель на 18%, до 51,6 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физических и юридических составил 67,8 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель банка с января по декабрь увеличился на 12%, до 38,5 млрд рублей. Портфель кредитов наличными составил более 18,3 млрд рублей (+10%). Ипотечный портфель увеличился на 15%, до 17,7 млрд рублей. Портфель автокредитов достиг 1,4 млрд рублей, кредитных карт — 1 млрд.

За 12 месяцев банк предоставил жителям региона 13,5 млрд рублей заемных средств, что на 24% превышает результат 2019 года. Выдачи ипотеки показали наибольшую динамику. Продажи по направлению выросли на 30%, до 8,3 млрд рублей, Выдачи кредитов наличными увеличились на 2%, до 10,2 млрд. На покупку автомобилей выдано более 1 млрд рублей (+12% относительно 2019 года).

Портфель привлеченных средств физических лиц увеличился на 8%, до 41,8 млрд рублей. При этом объем инвестиционных продуктов в нем вырос почти в 1,6 раз и превысил 8,1 млрд рублей.

Общий кредитный портфель юрлиц банка в регионе по итогам года вырос в полтора раза и составил 13,1 млрд рублей. Портфель среднего и малого бизнеса вырос на 39% и превысил 12 млрд рублей.

ВТБ в 2020 году продолжил активное участие в реализации государственных программ поддержки среднего и малого бизнеса. Одним из наиболее востребованных инструментов льготного финансирования в регионе является программа Минсельхоза №1528, портфель по которой вырос на 30% и превысил 3 млрд рублей. Портфель в рамках программы льготного кредитования МСП Минэкономразвития №1764 превысил 1,3 млрд рублей. В рамках госпрограмм поддержки занятости в период пандемии коронавируса кредитный портфель составил более 723 млн рублей.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов по итогам года составил 26 млрд рублей. При этом портфель среднего и малого бизнеса вырос на 18% и составил 13,5 млрд рублей.