Как бизнесу предусмотреть возможность защиты от кибератак?

31.03.2021 [Общество]

Отвечает Алла Лебедева, директор отделения МегаФона в Вологде:

Сегодня бизнес уже уделяет вопросам кибербезопасности большое внимание и внедряет различные решения в области информационной безопасности. Но для определения их реальной эффективности, необходимо проверить их работу в деле. К примеру, можно провести аудит защищенности сети — тестирование с помощью «Белых хакеров». Таким способом можно выявить уязвимости и другие проблемы в безопасности, которые нужно устранить, пока их не обнаружили настоящие хакеры. Есть и специальный аудит на соответствие ФЗ-152 «О персональных данных» или ФЗ-187 «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ». Тестировать можно как всю инфраструктуру, так и конкретные сервисы, IP-адреса и приложения.

Еще один тренд в IT безопасности — переход от модели выстраивания инфраструктуры, которую невозможно взломать, к эффективному оперативному реагированию на взлом прежде, чем он сможет причинить существенный ущерб ИТ-инфраструктуре. Для таких решений тоже существуют универсальные приложения для защиты рабочих станций и мобильных устройств от вирусов и сетевых атак. Они защищают конечные устройства от вредоносного воздействия, а также помогают реагировать на угрозы и расследовать инциденты, чтобы остановить атаку до того, как она нанесет инфраструктуре серьезный ущерб. Также, существуют решения для защиты от DDoS-атак. Они блокируют как масштабные атаки, вызывающие перегрузку системы, так и точечные атаки на приложения, защищают и обеспечивают постоянный доступ для пользователей. В результате сайт будет работать стабильно даже под атакой.

Среди наших решений для предиктивной работы с киберугрозами можно выделить «Платформу киберразведки». Это полностью внутренняя разработка, основанная на многолетней экспертизе МегаФона по выявлению и борьбе с распространенными типами сетевых угроз на мобильной сети. Решение актуально для банков, корпоративного бизнеса — компании смогут оперативно связаться со своими клиентами или сотрудниками, предупредить их о потенциальной опасности. У банков при получении информации об угрозе в отношении клиента есть возможность приостановить подозрительную транзакцию. Также решение будет актуально для онлайн сервисов, например, доставки еды, продуктов, каршеринга, такси, им платформа поможет выявлять недобросовестных пользователей бонусных баллов и скидок, а также для социальных сетей, которым платформа поможет бороться с фейковыми аккаунтами и накрутками.

Тэги: Мегафон

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