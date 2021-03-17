В паблике правительства Вологодской области опровергли затопление улицы Юных Пионеров в Бабаево

16 марта в соцсетях появилась фотография улицы Юных Пионеров в Бабаево. В группе «Сплетни Бабаевского района и не только» написали, что «улица медленно превращается в океан». Эту запись репостнула группа издания «Вологодская правда».

Вечером того же дня в официальном паблике правительства Вологодской области появилась информация, что представленная информация «не соответствует действительности», а фото вообще использовали «прошлых лет».

— В издании «Вологодская правда» появилась информация о том, что на одной из улиц Бабаево потоп. Службы ЕДДС и представители администрации немедленно выехали на место. Информация не соответствует действительности. Улица, запечатленная на фото, не подтоплена. Верьте только проверенным источникам информации и передайте дальше, — сообщают чиновники.

Доказательств отсутствия потопа в правительстве не представили. В комментариях местные жители иронизируют.