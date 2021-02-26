МегаФон проложит кабель по дну Арктики с отводами в регионы Крайнего Севера

26.02.2021 [Новости компаний]
МегаФон проложит кабель по дну Арктики с отводами в регионы Крайнего Севера

МегаФон и правительство Республики Коми подписали соглашение о сотрудничестве в рамках проекта Arctic Connect по строительству подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Европы в Азию. Оператор планирует построить отвод до Воркуты - самого восточного европейского города, который находится за Полярным кругом. Это обеспечит надежную связь и быстрый интернет для более 50 000 жителей удаленных территорий, вахтовых поселков, угледобывающих и нефтегазовых месторождений региона.

Первыми регионами, подписавшими соглашение, стали Республика Саха (Якутия) и Чукотский автономный округ. Республика Коми стала третьим северным регионом, который подключился к реализации важнейшего проекта в Арктической зоне. Глава Республики Коми Владимир Уйба и генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян договорились повысить доступность современных телеком-услуг в регионе.

Оператор намерен развивать цифровую инфраструктуру региона на базе стандартов UMTS, GSM и LTE. Правительство окажет помощь в организации тестирования на территории региона передовых технологий.

«За последние пять лет мы инвестировали более 260 миллионов рублей в развитие сети в Республике Коми. Построены десятки и модернизированы сотни объектов связи, 70% базовых станций в Республике работают в сети 4G. Суровый климат, удаленность населенных пунктов, особенности логистики и географического расположения существенно осложняют развитие телеком-инфраструктуры в арктических регионах. Отвод в Воркуте позволит развернуть новую волоконно-оптическую сеть, создать основу для внедрения современных высокотехнологичных решений», - отмечает генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

Подводная линия связи из Европы в Азию Arctic Connect пройдет по дну Северного Ледовитого океана вдоль арктического побережья России. Она свяжет континенты, на которых проживает 85% населения страны, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить качественную связь потребителям Арктики и Дальнего Востока. Запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит⁄с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

 

 

Тэги: Мегафон

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