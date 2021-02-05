Милый робот-официант Белла накормит вас в «ПиццаФабрике»

05.02.2021 [Новости компаний]
Милый робот-официант Белла накормит вас в «ПиццаФабрике»

В кафе «ПиццаФабрика» на Окружном шоссе, 9Д заступил на работу первый робот-официант. А если точнее — роботизированная версия кошки (и это не опечатка!). Знакомьтесь, это — Белла. Сегодня мы понаблюдаем за тем, как она справляется с работой, и постараемся выяснить, как появление робота может помочь работе нашего заведения.

Белла заступила на работу в конце прошлого месяца и уже успела зарекомендовать себя как ответственный и расторопный сотрудник. Белла передвигается со скоростью 1,2 метра в секунду — примерно с такой же скоростью передвигается и опытный официант с подносом, полным разных блюд. При этом ей совсем необязательно каждый раз возвращаться к окну заказов, чтобы взять в работу новый заказ — робот одновременно может привезти 4 заказа до 10 кг каждый.

Работая в режиме многозадачности, Белла не путает заказы между собой. Оказавшись у столика, она подсвечивает поднос с нужным заказом. После того, как гость забирает его, Белла довольно мурлычет и отправляется обслуживать следующий стол.

Ориентироваться в пространстве роботу помогают сенсоры чувствительности и 3 камеры обзора, установленные в разных частях корпуса. Сенсоры обнаружения препятствий сканируют обстановку вокруг нее с частотой 90 раз в секунду на расстоянии до 10 метров, а угол обзора камер — 192 градуса. Благодаря встроенной подвеске Белла отлично держит баланс и справляется с преодолением препятствий.

Читая о технических характеристиках нашей героини, у вас может сложиться ошибочное впечатление, что мы имеем дело с просто «умным подносом», но это совсем не так. Белла обожает, когда ее гладят за ушком и реагирует на этой милой улыбкой на дисплее (на нем же официант вбивает информацию о приоритетных заказах). При этом, если робота долго гладить, улыбка пропадет. Ведь наш официант — ответственный, и надо ехать работать дальше.

В свободное от заказов время Белла может выполнять обязанности хостес — встречать гостей кафе и поздравлять именинников с днем рождения. Приходите в кафе «ПиццаФабрика» на Окружном шоссе, 9д и познакомьтесь с нашим роботом-официантом.

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