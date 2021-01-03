Жильцы дома Макаушкиной в Вологде продолжают заменять исторические окна на пластик

03.01.2021 [Культура]

На днях в доме №3 по улице Мальцева в Вологде жильцы одной из квартир снова установили пластиковый стеклопакет вместо деревянного.

Напомним, что в декабре этого собственника квартиры уже оштрафовали на 15 000 рублей за установку двух пластиковых окон. Дело в том, что дом Макаушкиной по адресу: Вологда, Мальцева, 3 признан объектом культурного наследия, и любые работы в нём должны проводить только те организации, которые имеют специальную лицензию на осуществление деятельности по сохранению памятников культурного наследия.

Замена исторических деревянных рам на пластик считается грубым нарушением. Подробный комментарий специалистов Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области NewsVo публиковал ранее.

Несмотря на штраф собственник квартиры вместо того, чтобы вернуть исторические окна, продолжает заменять деревянные рамы на пластик.

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