Билайн запустил услугу «Цифровой код» для быстрых и безопасных консультаций в Центре поддержки клиентов

22.12.2020 [Новости компаний]
Билайн запустил услугу «Цифровой код» для быстрых и безопасных консультаций в Центре поддержки клиентов

Билайн запустил услугу «Цифровой код», которая упрощает обслуживание клиентов: для идентификации владельца номера вместо персональных данных будет использоваться цифровой код.

При подключении услуги клиенту будет направляться уникальная комбинация цифр в SMS-сообщении, которую достаточно сообщить сотруднику call-центра, чтобы получить необходимую информацию по своему номеру или выполнить то или иное действие с ним. Цифровой код используется для идентификации абонента и заменяет необходимость каждый раз полностью называть фамилию, имя и отчество и паспортные данные владельца номера, при этом обеспечивает безопасность.

При обращении в Центр поддержки, клиенту достаточно отправить бесплатное SMS со словом «код» на номер 6011. В ответ на номер поступит сообщение с одноразовым кодом, который будет действовать 48 часов с момента получения.

Услуга доступна для клиентов – физических лиц и клиентов, подключенных к программе «Моя Компания» от Билайн Бизнес, и предоставляется бесплатно.

Подключить услугу «Цифровой код» может владелец номера по договору:

- Позвонив по номеру 8 800 700 0611/0611. В данном случае клиенту будет необходимо назвать фамилию, имя и отчество и паспортные данные.

- Отправив заявление на адрес электронной почты otvet@beeline.ru

- В одном из офисов Билайн или в салонах официальных дилеров Билайн. При себе необходимо иметь паспорт.

Более подробная информация доступна на http://beeline.ru/DCODE

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