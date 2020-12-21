Пользователи мобильного банка РСХБ смогут оплачивать товары и услуги по QR-коду через Систему быстрых платежей

21.12.2020 [Новости компаний]
Пользователи мобильного банка РСХБ смогут оплачивать товары и услуги по QR-коду через Систему быстрых платежей

В декабре 2020 года Россельхозбанк запускает для клиентов – физических лиц сервис оплаты товаров, работ и услуг по QR-кодам через Систему быстрых платежей (СБП). Клиенты банка смогут совершать такие платежи через приложение «Мобильный банк» РСХБ.

Оплата возможна в любой торговой точке, в которой размещен логотип СБП. QR-код, содержащий информацию о покупке и получателе платежа, может размещаться на веб-сайте магазина, отображаться на экране, чеке кассы или POS-терминала, печататься в виде наклеек. Комиссия с физических лиц за совершение таких платежей не взимается.

«Одной из приоритетных задач Россельхозбанка является повышение уровня клиентского обслуживания и внедрение новейших цифровых решений. Мы активно расширяем и совершенствуем наши платежные услуги. Оплата покупок через СБП является дополнительным сервисом, сопоставимым по скорости и удобству оплате с использованием платежных карт или их реквизитов. В настоящее время Банк работает над запуском других сервисов СБП как для физических, так и для юридических лиц. Некоторые из сервисов могут стать доступными для клиентов Банка уже в текущем году», – прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк. 

По прогнозам Банка, новый сервис будет востребован, поэтому количество и объем переводов клиентов Россельхозбанка через СБП в течение следующего года значительно возрастут.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

Санкт-Петербургский региональный филиал АО «Россельхозбанк» открыт в 2001 году. Представлен 56 точками продаж на территории Северо-Запада Российской Федерации: в Санкт-Петербурге, Ленинградской, Мурманской, Вологодской областях, Республики Карелия. 

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Тэги: Россельхозбанк

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