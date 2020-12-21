Компания МИК заняла призовое место в номинации «Региональная лизинговая компания года»

21.12.2020 [Новости компаний]
Компания МИК заняла призовое место в номинации «Региональная лизинговая компания года»

В Москве состоялась Торжественная церемония награждения победителей Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020». АО «Межрегиональная инвестиционная компания» заняла призовое третье место в номинации «Региональная лизинговая компания года».

МИК впервые приняла участие в профессиональной премии, учрежденной Федерацией лизинга.

В октябре 2020 года от вологодской компании была направлена заявка в номинацию «Региональная лизинговая компания года» для прохождения первого отборочного этапа. После успешного результата на следующих этапах состоялась оценка со стороны членов Жюри и Экспертного совета, в состав которых входят представители регулирующих органов власти (ЦБ РФ, Минфина РФ, Минэкономразвития РФ, Минпромторга РФ) и лизинговых и консалтинговых компаний (Рейтинговое агентство «Эксперт РА», «Делойт» (Россия), РСПП и др.). Финальным этапом стало награждение победители на Торжественной церемонии Национальной премии «Лизинговая сделка года 2020».

Церемония была организована в виртуальной студии по всем требованиям современного времени – в прямом эфире на канале YouTube «Федерации лизинга». Победители и призеры ожидали вручения наград в комнате ZOOM, откуда велась трансляция.

Генеральный директор АО «МИК» Вячеслав Савин представил компанию и получил награду за призовое третье место в номинации «Региональная лизинговая компания года».

- Третье место в номинации «Региональная лизинговая компания года» — это дополнительная возможность оценить результаты своей работы по сравнению с другими участниками, а также получить объективную оценку со стороны профессионального сообщества» - комментирует Вячеслав Савин.

Напомним, что деятельность АО «МИК» в текущем году показала экономический рост и развитие, что отражается в основных финансовых показателях. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года произошел рост объема нового бизнеса компании на 25%, повысилось качество лизингового портфеля за счет снижения дебиторской задолженности более чем в 2 раза, лизинговый портфель увеличился на 5% и составляет 1 187 704 тыс. рублей.

Национальная премия «Лизинговая сделка года» — отраслевой профессиональный конкурс для участников рынка лизинга: лизингодателей и лизингополучателей. Премия учреждена Федерацией лизинга и проводится второй год среди профессионалов рынка. По информации Оргкомитета премии в 2020 году компетентное жюри будет оценивать 99 заявок по 11 отраслевым номинациям.

АО «МИК» — универсальная лизинговая компания, которая 15 лет предоставляет услуги юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Компания занимается приобретением нового и б/у: легкового и грузового автотранспорта, спецтехники, оборудования, коммерческой недвижимости. За время работы компания зарекомендовала себя как профессионала своего дела и надежного партнера. Более 200 предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей воспользовались услугами компании. В настоящее время МИК имеет Центральный офис в Вологде и филиалы еще в 4-х городах России.

 

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