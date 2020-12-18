Более половины жителей Вологодской области пользуются мобильным приложением СберБанк Онлайн

18.12.2020 [Новости компаний]

Одним из ключевых трендов стала цифровизация, об этом в ходе пресс-конференции рассказал журналистам управляющий Вологодским отделением Сбербанка Сергей Нечаев.

«Пандемия нас подтолкнула к тому, чтобы еще быстрее проводить те изменения, которые были запланированы ранее, — отметил Сергей Александрович, — мы усиливали позиции дистанционных каналов обслуживания, потому что это удобно и менее затратно для пользователей с точки зрения времени и сил».

Летом 2020 года Сбербанк представил масштабное обновление мобильного приложения СберБанк Онлайн. У пользователей появилась возможность настраивать приложение с учетом своих предпочтений, совершать покупки по персональному QR-коду, рассчитывать персональные лимиты по всем кредитным продуктами и оплачивать покупки прямо в мобильном приложении с помощью Sberpay.

Цифры говорят о том, что жители региона оценили удобство мобильного приложения. В Вологодской области число пользователей мобильного приложения СберБанк Онлайн по итогам полугодия выросло на 8% и превысило 500 тысяч человек. То есть каждый второй житель области сегодня использует СберБанк Онлайн. Более половины всех пользователей совершают платежи за услуги ЖКХ через приложение, а каждый пятый житель области настроил автоплатеж и не боится забыть оплатить «коммуналку».

Оплата коммунальных услуг — лишь одна из десятков операций, которые доступны пользователям сервиса СберБанк Онлайн. В личном кабинете можно купить страховой полис, открыть вклад, пополнить кредитную карту, а также активировать новую или перевыпущенную банковскую карту до ее получения в отделении Сбербанка. Также доступны специальные предложения от компаний экосистемы Сбера.

«Также с сентября в приложении Сбербанк Онлайн можно подключить и управлять подпиской со скидками на сервисы из экосистемы компании — СберПрайм, — рассказал Сергей Нечаев, — Подписка предоставляет доступ к коллекции фильмов и сериалов онлайн-кинотеатра, к коллекции музыкальных произведений с возможностью их скачивания в память мобильного устройства и слушать музыку без прослушивания рекламы, бесплатная доставка продуктов из магазинов и многое другое».

В декабре 2020 года стало известно, что мобильное приложение СберБанк Онлайн признано победителем премии Digital Leaders в номинации «Мобильное приложение года». В номинации были представлены приложения более двадцати финансовых организаций.

 

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