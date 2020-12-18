Новогодние подарки в «Мой Билайн»: интернет, минуты, скидки и многое другое

18.12.2020 [Новости компаний]
Новогодние подарки в «Мой Билайн»: интернет, минуты, скидки и многое другое

Билайн дарит своим клиентам возможность получить дополнительные гигабайты интернета, минуты, скидки и множество других подарков к Новому году. Каждый клиент может получить бесплатно до 5 разных бонусов в дополнение к своему тарифу.

Получить свои подарки клиенты Билайн смогут в мобильном приложении «Мой Билайн». Приложение автоматически подберет наиболее подходящие услуги, учитывая текущие потребности и профиль пользования каждого клиента.

Благодаря дополнительным бесплатным услугам клиенты Билайн смогут улучшить свои тарифы, добавив в зависимости от количества доступных бонусов пакеты интернета, безлимитные опции на соцсети, мессенджеры, видео и даже полноценный безлимитный интернет, а также получить скидки на смартфоны, аксессуары и многое другое.

Все подарки действуют 3 месяца с момента их подключения в мобильном приложении «Мой Билайн». Настраивать напоминание об окончании промо-периода клиентам не нужно – услуги отключатся автоматически. Чтобы продолжить пользоваться понравившейся услугой и дальше, достаточно самостоятельно подключить аналогичные опции в мобильном приложении.

  • доступна для всех физических лиц. Для получения подарков достаточно иметь положительный баланс счета.

Более подробная информация об акции, сроках ее проведения доступна в приложении «Мой Билайн». Скачать приложение можно в App Store и Google Play.

 

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Акция действует с 24.11.2020 г. по 31.01.2021 г. для физических лиц - абонентов «Билайн». Для получения бонуса номер должен быть активным. Количество и перечень доступных для подключения бонусов зависит от тарифного плана абонента и иных условий. Скидки в рамках других специальных предложений, перечень бонусов и подробные условия акции - в приложении «Мой Билайн» (12+). Подключение аналогичных опций может быть платным. Организатор акции - ПАО «ВымпелКом». ОГРН 1027700166636, РФ, 127083, г. Москва, ул. 8 марта, д. 10, стр.14

 

Тэги: билайн

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