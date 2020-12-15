«Новые люди» в Вологде начали реализацию своих первых проектов

«Новые люди» провела опрос жителей Вологодской области, чтобы выяснить, какие социальные проекты нужны в регионе больше всего.

В ноябре активисты партии опросили более 400 жителей региона. Участникам опроса предложили описания 10 будущих проектов партии, из которых предлагалось выбрать самые актуальные. С них и начнется практическая деятельность «Новых людей» в регионе.

«Мы сформулировали гипотезы о том, какие проекты могут понравиться жителям Вологодской области. За основу взяли предложения экспертов профильных комитетов партии. Также мы включили в опрос проекты активистов, которые приходят к нам в штаб. Мы готовы выслушать каждого», - сообщают в партии.

Сейчас в партии «Новые люди» работают 10 федеральных комитетов – по образованию, экологии, здравоохранению, туризму и другие. Комитеты разрабатывают инициативы и законопроекты, которые партия намерена внести в Госдуму после выборов 2021 года.

«Первое место, согласно результатам опроса, получил проект «Я знаю о COVID», который предполагает два направления работы. Первое - создание чата с врачами, которые дают разъяснения по поводу симптомов коронавирусных заболеваний, а второе - организация волонтерского центра для помощи людям на самоизоляции». - рассказал руководитель Вологодского отделения «Новых людей» Роберт Погосов.

Второе место поделили проекты, связанные с образованием. «PRO:Деньги» - цикл лекций по финансовой грамотности. Участников научат распоряжаться своим бюджетом, разумно рассчитывать траты, работать с финансовыми инструментами. Проект «Дистанционное образование для всех» предполагает организацию сбора и ремонта компьютеров для малоимущих и многодетных семей, чтобы школьники могли не прерывать обучение школьников из-за перехода на дистанционку.

Также жители Вологодской области сообщили активистам «Новых людей», что в регионе не хватает технологичных спортивных площадок. По-прежнему плохо развита транспортная инфраструктура, а виды городов портят бесконечные заборы и плохое уличное освещение.

Жители региона предложили создавать культурные и досуговые объекты, а также жаловались, что в области нет центров притяжения городской жизни, не хватает парков и общественных пространств.В партии будут учитывать в дальнейшей работе предложения, собранные во время опроса. Данные уже переданы в профильные комитеты для разработки новых партийных проектов.

Справка

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Председателем партии с 8 августа 2020 года является предприниматель и политик Алексей Нечаев. На сентябрьских выборах «Новые люди» прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15% голосов избирателей.

В Вологодской области отделение партии «Новые люди» работает с ноября.

Штаб партии находится на ул. Благовещенская 24а

Телефон 8 905 545 83 11

О текущих проектах в Вологодской области «Новые люди» рассказывают в социальных сетях:

https://vk.com/newpeople35

https://instagram.com/newpeople.vologda?igshid=1m10ck..