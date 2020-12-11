Процедуру ЭКО в Вологде можно пройти бесплатно

О показаниях и необходимых документах рассказывают врачи «Центр ЭКО» на бесплатных первичных консультациях.

В 2020 году в Вологодской области планировалось провести 595 программ ЭКО за счет средств ОМС. Спрос на бесплатное ЭКО в регионе достаточно высок — ожидание направления на процедуру может занять несколько месяцев.

«Далеко не все имеют возможность проходить ЭКО на коммерческой основе, а между тем с возрастом снижается овариальный резерв, а с ним и эффективность ЭКО. Вот почему так важно обратиться к врачу-репродуктологу вовремя, тем более с учетом возможного ожидания направления» — рассказывает репродуктолог вологодского «Центра ЭКО» Наталья Фирсова. Врач рекомендует не затягивать и, если беременность не наступает в течение 12 месяцев активного планирования, записаться к репродуктологу.

Главное — правильно и точно установить причину отсутствия беременности. В большинстве случаев это происходит достаточно быстро, уже на первых шагах обследования. Далее принимается решение — консервативное лечение или обращение к вспомогательным репродуктивным технологиям. «Многие пары опасаются ЭКО, как чего-то нового и непонятного для них. На первом приеме мы готовы подробно рассказать про этапы процедуры, чтобы развеять сомнения. Ежегодно в России проводится более 100 000 программ ЭКО, процедура отработана от и до, финансируется государством» — уточняет Наталья Фирсова.

Помимо консультации репродуктолога и ЭКО по ОМС, в клинику обращаются для быстрой диагностики причин бесплодия, криоконсервации генетического материала на будущее, донорскими программами, генетическими тестированиями и с проблемой невынашивания беременности.

Записаться на бесплатную консультацию 8 (8172)34-76-06, через форму обратной связи www.eko-vologda.ru.

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