Владельца «Северстали» Алексея Мордашова упомянули в журналистском расследовании о дочери Путина и ее экс-супруге

«Важные истории» упомянули владельца «Северстали» Алексея Мордашова в своем расследовании о дочери Путина и ее экс-супруге Кирилле Шамалове. Материал был опубликован на сайте istories.media 7 декабря.

В публикации говорится, что журналисты издания получили доступ к электронной переписке бизнесмена Кирилла Шамалова, которого Bloomberg называл бывшим мужем предполагаемой дочери Владимира Путина Катерины Тихоновой. Согласно этим документам, Шамалов после женитьбы на Тихоновой через офшор купил 3,8% акций нефтехимической компании «Сибур» всего за 100 долларов.

Отец Кирилла Шамалова - Николай Шамалов, один из давних и самых близких друзей Владимира Путина.

«[В начале 2000 года] Шамалов сказал, что Путин вызвал его к себе домой для обсуждения некой деловой возможности, связанной с тем, что он, Путин, стал президентом, — писал бизнес-партнер Шамалова Сергей Колесников. — Как позднее объяснил Шамалов, условием финансирования этих контрактов Путин сделал перевод 35 % от суммы контракта на зарубежные счета. Нам было сказано, что эти контракты будут финансироваться олигархами, готовыми делать благотворительные взносы, чтобы помочь новому президенту».

В итоге, по словам Колесникова (и судя по предоставленным им договорам), крупнейшие бизнесмены России, в числе которых были Роман Абрамович и Алексей Мордашов, перечислили около 400 миллионов долларов. Часть этих средств затем действительно оказалась на счетах офшорных компаний на Британских Виргинских островах, в Панаме и Лихтенштейне. Из этих офшоров затем, в частности, финансировалось строительство того самого «дворца Путина» в Прасковеевке, пишут «Важные истории».

Но главная тема расследования - траты Кирилла Шамалова и Екатерины Тихоновой. Так, например, изучив почту мужчины, журналисты пришли к выводу, что в 2012 году пара обустраивала дом в поселке Усово на Рублевке, потратив на эти цели около девяти миллионов евро. Так, например, ковер в библиотеку этого дома был куплен за 54,3 тысячи евро, или 2,2 миллиона рублей по тогдашнему курсу. Одновременно с перестройкой особняка в Подмосковье они занимались обустройством небольшого замка во Франции.

В почте также нашли план шикарной свадьбы Кирилла и Екатерины на горнолыжном курорте «Игора» в Ленинградской области. Изначально мероприятие было намечено на январь 2013 года, однако позже его перенесли на 23–25 февраля.

В расследовании говорится, что в качестве «приданого» Шамалов получил возможность за бесценок купить акции «Сибура». В 2013 году его офшор из Белиза (Kylsyth Investments Ltd) приобрел у другой офшорной компании с Британских Виргинских островов (Volyn Portfolio Corp.) 38 тысяч акций материнской компании «Сибура», став владельцем 3,8% компании. Стоимость этого пакета составила 100 долларов, хотя должна была — около 380 миллионов, отмечает издание со ссылкой на оценку самого Шамалова в интервью «Коммерсанту».