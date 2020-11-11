МегаФон расширяет в Вологодском регионе сеть LTE

11.11.2020 [Новости компаний]
МегаФон расширяет в Вологодском регионе сеть LTE

МегаФон реализует масштабный проект модернизации сети. Теперь более 130 населенных пунктов Вологодской области покрыты LTE-сетью, и мобильным интернетом на скорости 4G смогут воспользоваться более чем 500 тысяч абонентов.

C начала года МегаФон модернизировал в Вологодской области более 160 базовых станций LTE и построил свыше 10 новых. Оператор провел работы как в крупных городах (в Череповце, Соколе, Великом Устюге и др.), так и небольших населенных пунктах с населением менее 100 человек, например, деревне Высокая, поселке Молочное, селе Святогорье и многих других. При этом в некоторые поселки и деревни, среди которых Исаково, Гремячий, 4G-интернет пришел впервые.

Как отметила директор отделения МегаФона в Вологде Алла Лебедева, с начала года спрос на услуги мобильного интернета у абонентов вырос почти на 40% как в областных и районных центрах, так и малых населенных пунктах. Увеличился также и трафик 4G в сравнении с сентябрем 2019 г. Рост составил более чем на 60%.

«Для сохранения и улучшения качества связи мы постоянно работаем над расширением сети. Чтобы обеспечить хорошие скорости, мы анализировали потребление услуг в режиме онлайн, точечно модернизировали базовые станции, увеличивали емкость. Теперь жители и туристы Вологодского региона могут скачивать файлы большого объема, смотреть видео в HD-качестве, пользоваться удаленными цифровыми сервисами на комфортных скоростях», – добавила Алла Лебедева.

Результат этой работы в своем исследовании отметила международная компания Ookla. За полгода в Вологодской области было проанализировано свыше 11 тысяч замеров, которые делали сами пользователи в сетях операторов связи. По результатам обнародованных тестов Ookla, лидером по скорости мобильного интернета в регионе стал МегаФон. Средняя скорость скачивания в сети – почти 20 Мбит/c.

Тэги: Мегафон

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Житель Грязовецкого района застрелил из ружья двух своих братьев
«Еще немного, и будут складывать штабелями»: в сети появилось видео из коронавирусного госпиталя в Вологде
Дом Жигаловых начала XIX века выставили на продажу за один рубль в Великом Устюге
127 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Представители профсоюза «Альянс врачей» покинули лабораторию роддома в Вологде
Ремонт «по-собянински»: у здания департамента образования Вологодской области заново переложили тротуарную плитку
Вологодская «ботоферма»: опубликован список групп, в которых за деньги оставляют хвалебные комментарии о властях
В гимназии №2 Вологды незаконно собирали деньги с родителей
Умер сатирик Михаил Жванецкий
Еще один моногоспиталь развернут на базе горбольницы №1 в Вологде
06.11.2020 [Общество]

Ремонт «по-собянински»: у здания департамента образования Вологодской области заново переложили тротуарную плитку

3613
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

МегаФон расширяет в Вологодском регионе сеть LTE
В Вологодской области из-за роста заболевших COVID-19 ограничат оказание медпомощи населению
Череповчанин через суд взыскал с магазина стоимость решётки для раковины, которую ему отказались заменить
Один человек погиб и два пострадали в ДТП в Череповце
Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева заявила о готовящейся забастовке лаборантов роддома Вологды
На экскурсию в отреставрированный дом Дружинина приглашают вологжан 15 ноября
В Вологде полиция составляет протокол на руководителя профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву
 
10.11.2020 [Общество]

Астролог и бизнесмен: кто руководит частной медклиникой в Соколе

1727
0
11.11.2020 [БлогоVO]

Терапевт очень удивился, что меня не положили в больницу

523
0
11.11.2020 [Обзор Прессы]

На Вологодчине скупили всю недвижимость включая неликвиды

933
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика