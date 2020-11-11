МегаФон расширяет в Вологодском регионе сеть LTE

МегаФон реализует масштабный проект модернизации сети. Теперь более 130 населенных пунктов Вологодской области покрыты LTE-сетью, и мобильным интернетом на скорости 4G смогут воспользоваться более чем 500 тысяч абонентов.

C начала года МегаФон модернизировал в Вологодской области более 160 базовых станций LTE и построил свыше 10 новых. Оператор провел работы как в крупных городах (в Череповце, Соколе, Великом Устюге и др.), так и небольших населенных пунктах с населением менее 100 человек, например, деревне Высокая, поселке Молочное, селе Святогорье и многих других. При этом в некоторые поселки и деревни, среди которых Исаково, Гремячий, 4G-интернет пришел впервые.

Как отметила директор отделения МегаФона в Вологде Алла Лебедева, с начала года спрос на услуги мобильного интернета у абонентов вырос почти на 40% как в областных и районных центрах, так и малых населенных пунктах. Увеличился также и трафик 4G в сравнении с сентябрем 2019 г. Рост составил более чем на 60%.

«Для сохранения и улучшения качества связи мы постоянно работаем над расширением сети. Чтобы обеспечить хорошие скорости, мы анализировали потребление услуг в режиме онлайн, точечно модернизировали базовые станции, увеличивали емкость. Теперь жители и туристы Вологодского региона могут скачивать файлы большого объема, смотреть видео в HD-качестве, пользоваться удаленными цифровыми сервисами на комфортных скоростях», – добавила Алла Лебедева.

Результат этой работы в своем исследовании отметила международная компания Ookla. За полгода в Вологодской области было проанализировано свыше 11 тысяч замеров, которые делали сами пользователи в сетях операторов связи. По результатам обнародованных тестов Ookla, лидером по скорости мобильного интернета в регионе стал МегаФон. Средняя скорость скачивания в сети – почти 20 Мбит/c.