Билайн представляет Связь Z

Билайн запускает «Связь Z» — новый продукт для поколения Z, созданный в концепции Zero waste.

«Мы живем в обществе потребления — у людей с каждым днем появляется все больше возможностей, многие совершают „покупки ради покупок“, а со временем приобретают все больше лишнего и ненужного, — комментирует Максим Свердлов, вице-президент, директор по продукту Билайн. — Билайн говорит ненужному нет — пользователи нового продукта „Связи Z“ покупают только то, что им нужно, и столько, сколько нужно. И расходуют всё до последней минуты и мегабайта.»

НЕСГОРАЕМЫЕ ПАКЕТЫ

В новом продукте «Связь Z» пакеты интернета, минут и SMS впервые в Билайн стали по-настоящему несгораемыми — их не нужно переносить, они действуют бессрочно до того момента, пока не закончатся.

БЕЗЛИМИТНЫЕ ОПЦИИ

Для тех, кто хочет зависать в любимых сервисах без ограничений, в «Связь Z» предусмотрены безлимитные опции, которые стали еще удобнее: их можно подключать по необходимости — на день или навсегда.

БОНУС НА СТАРТЕ

При подключении «Связи Z» для клиентов предусмотрено несколько дополнительных бонусов: безлимитный TikTok бесплатно на 3 месяца и подарки в приложении «Билайн ТВ» (12+): отличная подборка блокбастеров, сериалов и познавательного контента для поклонников свежих новинок среди поколения Z в бесплатной подписке «Кино + ТВ».

ЦИФРОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Подключить «Связь Z» можно в один клик — на сайте или в мобильном приложении «Мой Билайн». Более подробная информация о новой «Связи Z» доступна в мобильном приложении «Мой Билайн» (12+), а также на сайте www.beeline.ru

* Zero waste — нулевые отходы.

** «Связь Z» — «Связь Зет».

*** «Связь Z» — тарифный план предоплатной системы расчетов. Пакеты интернета, минут и СМС приобретаются клиентом по отдельности и не имеют срока действия в течение срока пользования тарифом. Абонентская плата на тарифе не предусмотрена. Недоступен для подключения в Чукотском АО, Республики Крым и г. Севастополь. Бесплатный безлимитный TikTok предоставляется на 3 месяца при подключении/переходе на тариф «Связь Z» до 31.12.2020, включенный пакет интернета не расходуется. Организатор акции: ПАО «ВымпелКом». Условия и цены в вашем регионе, доступные услуги, правила акции и прочее — на beeline.ru.