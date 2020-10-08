МегаФон назвал новые места притяжения россиян

08.10.2020 [Новости компаний]
МегаФон назвал новые места притяжения россиян

Пандемия перезагрузила внутренний туризм. В условиях закрытия границ жители России скорректировали отпускные  планы и освоили нетипичные направления для отдыха. По данным аналитиков МегаФона, в этом году путешественники расширили географию своих поездок по стране и нашли для себя новые «места силы» и интересные маршруты - Чукотка, Камчатка, Магадан, Республики Ингушетия и Карелия. В сравнении с 2019 годом общее количество отдыхающих в этих регионах увеличилось более чем на 35%.

МегаФон с использованием инструментов Big Data проанализировал обезличенные данные о передвижении абонентов в период летнего туристического сезона. Число россиян, отдохнувших на родине, но за пределами домашнего региона, сократилось в этом году на 9%.

Даже самые популярные направления для отпуска, которые ежегодно остаются в топе – Краснодарский край, Крым, Москву и Санкт-Петербург, в этом году посетило в среднем на 20% меньше туристов. Байкал и Алтай из-за пандемии также приняли меньше гостей – общее число отдыхающих здесь снизилось на 6%. 

При этом востребованными для отдыха и поездок россиян остались Республики Башкортостан и Татарстан, Ростовская область и Ставрополье. Здесь отдохнуло столько же туристов, как и годом ранее.

Отдельные направления в условиях закрытых границ смогли существенно нарастить турпоток, путешественники стремились открывать для себя новые места. Почти в два раза выросло количество отдыхающих на побережье Керченского пролива и песчаной косе вблизи кубанского поселка Чушка. В Тульской области на Романцевских горах и на Селигере в Тверской области побывало на 20% больше туристов.

Средняя продолжительность путешествия россиян, независимо от региона, составила чуть менее двух недель – 11 дней. В отпуске абоненты чаще отвечали на звонки, чем звонили сами, и в поездках разговаривали на 15% меньше, чем дома, предпочитая интернет-общение: объем переданных данных за пределами домашнего региона вырос на 25%. В дни путешествий пользователи также проводили время за онлайн-развлечениями – трафик туристов на игровые сервисы увеличился более чем в два раза.  

Отпускные гигабайты абоненты МегаФона также расходуют на просмотр и загрузку видео в YouTube, сториз в Instagram, а онлайн-трафик в Facebook в период поездок увеличивается в пять раз. Среди мессенджеров традиционно лидирует WhatsApp.

Несмотря на то, что выбор зарубежных маршрутов этим летом был ограничен, с 1 августа россияне также стали выезжать за границу. В лидерах по количеству туристов, ожидаемо,  Турция, следом идет Абхазия. Средняя продолжительность отдыха в этих странах – 12 дней.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Услугами компании пользуются 75,4 млн клиентов.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Коронавирус выявлен у 15 медработников Харовской ЦРБ
Мэр Вологды заявил, что бесплатно раздавать маски жителям неправильно
57 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
17 классов в школах Вологды выведены на карантин из-за заболевших COVID-19
37 новых случаев коронавируса выявили в Череповце за сутки
50 новых случаев коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
Главврача Междуреченской ЦРБ наказали за невыплату в срок персоналу «коронавирусных» надбавок
Директор ресурсоснабжающей организации в Вологде подозревается в сокрытии 15 млн. рублей от налоговой
Вологодских школьников отправят на каникулы досрочно, с 19 октября
56 новых случаев COVID-19 выявили в Вологодской области за сутки
08.10.2020 [БлогоVO]

Третий случай высадки ребенка из 14 маршрута!

104
0
08.10.2020 [Общество]

«Оставить решили голую пустыню»: в Сямженском районе против воли жителей вырубают лес у деревни Монастырской

443
0
08.10.2020 [Общество]

Председатель Заксобрания Вологодской области заразился коронавирусом

547
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологжанин пытался угнать «Газель», чтобы покататься, но не смог завести машину
В вологодском театре «Теремок» представят спектакль, над котором работали онлайн
МегаФон назвал новые места притяжения россиян
Череповчанин получил условный срок за кражи из квартир ветеранов и инвалидов
Массовую гибель ершей в Белом озере объяснили резким сокращением кислорода в воде
Вологодская библиотека проведет прямой эфир «Как подружить ребёнка с книгой»
62 случая коронавируса выявили в Вологодской области за сутки
 
25.09.2020 [Общество]

Забытые названия улиц Вологды: Кирилловская и Александровская улицы, Парадная площадь

3495
0
08.10.2020 [БлогоVO]

В виде таблички с городом — героем Керч.(ь?)

28
0
08.10.2020 [Обзор Прессы]

Вологодский учитель-пенсионер ткёт половики, чтобы купить себе инвалидное кресло

258
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика