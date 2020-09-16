«Всем выйти из сумрака!»: как стать самозанятым и зачем это нужно

16.09.2020 [Новости компаний]
«Всем выйти из сумрака!»: как стать самозанятым и зачем это нужно

Пилотный проект налога на профессиональный доход, или, как его называют, налога для самозанятых, реализуется в России с 2019 года. С 1 августа к эксперименту подключилась и Вологодская область, за это время на специальный налоговый режим перешли уже более 1200 человек. Как стать самозанятым  и кому это будет выгодно – читайте в нашем материале.

Первое, что стоит уяснить: налог для самозанятых – это не дополнительный налог, а именно  специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется исключительно добровольно.

Кто может перейти на спецрежим? Те, кто получает доход от самостоятельного ведения деятельности или от использования имущества (предоставление квартиры в аренду, например). Важным условием применения налога на профессиональный доход также является отсутствие работодателя и наемных рабочих. На сайте налоговой приводятся примеры видов деятельности, представители которых могут зарегистрироваться как самозанятые.

Скриншот с npd.nalog.ru

Зачем вообще это нужно? Налог на профессиональный доход – это отличный шанс «выйти из сумрака». Самозанятые могут легально вести бизнес и получать доход, не беспокоясь о штрафах за незаконную предпринимательскую деятельность. Можно рекламировать свои услуги в открытую, а значит, привлекать больше новых клиентов.. Кроме того, самозанятые являются участниками системы ОМС и могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь.

Физлица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на спецрежим, будут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4% от доходов, полученных с физлиц или 6%, если работаете с юрлицами.

«Налоговый режим будет действовать для предпринимателей, чей доход не более 2,4 миллиона рублей в год. Сейчас такие бизнесмены должны зарегистрироваться как индивидуальные предприниматели, у них должна быть куча отчетности, кассовые аппараты и многое другое. А налог для самозанятых, который уже положительно зарекомендовал себя в Москве, Московской и Калужской областях, в Республике Татарстан, не требует таких затрат», - отмечает заместитель председателя Законодательного собрания Вологодской области Андрей Подволоцкий.

Стоит также отметить, что налог рассчитывается и уплачивается раз в месяц, нет отчетности и деклараций, ставка точно не увеличится до 2029 года, а еще – есть возможность получить налоговый вычет.

Как стать самозанятым? Это можно сделать дистанционно. Федеральная налоговая инспекция предлагает использовать приложение «Мой налог». Авторизация доступна через аккаунт на Госуслугах,  кроме того, вам понадобится паспорт для сканирования и проверки, а также фотография (ее можно сделать на смартфон). Еще один вариант – с помощью приложения Сбербанк Онлайн, просто вбить в поиске приложения «Свое дело». Этот способ позволяет клиентам Сбербанка не только официально зарегистрировать своё дело, но и осуществлять необходимые операции для его ведения. Так, например, пользователям пакета услуг доступна работа с чеками, цифровая карта, на которую удобно принимать платежи от своего дела для разделения денежных потоков; конструктор сайтов,  онлайн-календарь для записи клиентов, а также три бесплатных консультации юриста и доступ закрытый образовательный раздел на онлайн платформе «Деловая среда».

 

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