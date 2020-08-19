Доктор онлайн

В России на фоне пандемии коронавируса резко вырос спрос на телемедицину – дистанционные консультации врачей с помощью современных средств связи. Так, в исследовании компании BCG и холдинга "Ромир" говорится, что 43% опрошенных ими в апреле респондентов заявили, что в случае появления у них симптомов гриппа они предпочли бы пообщаться с доктором по телефону, 32% пошли бы в ближайшую больницу, 12% пошли бы больницу вместе с членами своей семьи, 12 % занялись бы самолечением.

Рост расходов россиян на телемедицину, как считают эксперты, связан с опасением людей лично посещать медицинские учреждения в период пандемии. Эти опасения небезосновательны – только в Вологодской области в мае-июне были выявлены несколько очагов COVID-19 в медучреждениях.

Однако, как показывает практика, дистанционная консультация может пригодиться и во многих других случаях, например, когда мнение врача вдруг понадобилось узнать ночью (многие сервисы телемедицины работают круглосуточно) или когда до ближайшего медцентра вам никак не добраться.

Как работает телемедицина? Обычно для того, чтобы воспользоваться дистанционным консультированием, нужно скачать приложение или зайти на сайт сервиса. Там необходимо зарегистрироваться, иногда бывает достаточно авторизации через соцсети. Как правило, пациенту предлагают заполнить в личном кабинете поля с информацией о перенесенных ранее заболеваниях, хронических диагнозах, аллергических реакциях и прочем.

Существует три формата онлайн-консультаций: текстовый чат (вы просто переписываетесь с врачом), аудиосвязь (вы говорите с ним как по телефону) и видеосвязь (есть визуальный контакт с доктором, можно показать ему, что именно вас беспокоит, если проблему можно осветить таким образом).

Если у вас на руках есть результаты анализов или каких-либо исследований, выписки из медицинской карты, то их фотографии или сканы можно выслать доктору либо перед консультацией, либо даже во время ее.

По результатам консультации врач выпишет заключение с рекомендациями, которые сохранятся в электронной медицинской карте. Она доступна для вас с любого устройства (и точно не потеряется, как бумажная).

В России существует несколько крупных сервисов телемедицины, один из них был запущен Сбербанком летом 2020 года на базе компании DocDoc. С помощью многофункционального сервиса СберЗдоровье можно не только получить консультацию с использованием телемедицины, но и записаться на очный прием к врачу в частные клиники своего города, вызвать специалиста на дом и даже заказать ветеринарные услуги для домашних животных.

Кроме того, сейчас на сайте сервиса работает бесплатный сервис по анализу снимков компьютерной томографии легких. Как это работает: любой человек может загрузить через специальную форму свой КТ-снимок и получить его расшифровку в течение 5–10 минут. Результат придет на почту и в интерфейс сайта после завершения анализа.

Система умеет показывать в процентах пострадавшую часть легких, определять пораженные участки легких (матовое стекло и консолидация) и рассчитывать их общий объем. Получив оценку искусственного интеллекта, пользователям сервиса необходимо обратиться к рентгенологу за рекомендациями, а еще – к пульмонологу или терапевту.

Такой анализ позволяет пользователю самостоятельно оценить динамику при повторном исследовании КТ, чтобы следить за развитием заболевания, не выходя из дома. Врачам сервис поможет быстро и просто расшифровывать снимки пациентов.