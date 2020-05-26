Помощь с доставкой на дом: как отправить посылку пожилым родственникам

26.05.2020 [Новости компаний]
Помощь с доставкой на дом: как отправить посылку пожилым родственникам

Рассказываем, как служба доставки Boxberry помогает сохранить режим самоизоляции и позаботиться о близких

Сейчас во многих регионах России власти призывают людей соблюдать максимальную самоизоляцию. Особенно это касается людей старше 65 лет – наших бабушек, дедушек и взрослых родителей. Позаботьтесь о своих близких: отправьте посылку со всеми необходимыми вещами.

В посылку для пожилого родственника можно положить все необходимые вещи для комфортного времяпрепровождения в домашнем режиме. Например, дезинфицирующие средства, крупы, бакалею, а также товары для хобби. Соберите в посылке продукты, книги, рукоделие, снаряды для физической активности, товары для садоводства и другие важные вещи. А доставку поручите компании Boxberry. Она вручит вашу посылку с соблюдением всех мер безопасности.

С этой весны компания перешла на режим бесконтактной курьерской доставки во всех регионах России, где находятся отделения Boxberry. Безопасной курьерской доставкой можно воспользоваться, если вы получаете посылку от частного лица с уже оплаченной доставкой.

Курьерская доставка работает следующим образом: курьер звонит получателю и сообщает, что привез посылку, а затем оставляет ее у двери и отходит на 1,5 метра. Получатель выходит и на расстоянии показывает курьеру паспорт – это нужно для подтверждения личности. После этого можно забирать посылку.

Boxberry тщательно проверяет состояние каждого сотрудника, который выходит на работу. У курьеров контролируют проявление симптомов: измеряют температуру до начала рабочего дня, обеспечивают маской, перчатками и обеззараживающими средствами.

Отправить посылку просто. Оформляйте все документы не выходя из дома – на сайте Boxberry. Активируйте промокод ЗАБОТА2020 и получите скидку 19% на отправку. Специальное предложение будет действовать до 15 июня.

С помощью Boxberry вы можете отправить посылки в любой регион России. Позаботьтесь о родных и близких, которые находятся не рядом с вами: отправьте посылки со всем необходимым, а Boxberry займется безопасной доставкой.

Тэги: boxberry

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