Трансплантация волос становится всё более популярной процедурой среди мужчин. К ней прибегают в основном после 50 лет, когда на голове появляются заметные проплешины. У некоторых пациентов проблемы с волосами возникают гораздо раньше – уже к 30-35 годам. Процедура по пересадке волосяных луковиц позволяет получить столь же пышную шевелюру, какой она была в молодости. Современные методики трансплантации дают возможность достичь концентрации 80-120 волос на квадратный сантиметр, что соответствует показателю их естественной густоты.

Виды трансплантации волос

Существует множество способов пересадки волос. Многие из них являются устаревшими. Они применяются только по причине низкой стоимости.

Метод FUT появился одним из первых. Он предусматривает получение кожных лоскутов из затылка. Они пересаживаются в зону облысения и фиксируются швами. Метод имеет много минусов: травматичность, плохой эстетический результат, рубцовая алопеция в донорской зоне.

FUE – современная процедура, предусматривающая пересадку графтов. Это скопления волосяных луковиц. В одном графте может содержаться 1-4 фолликула. Очень редко они состоят из 5 или 6 волос. Самые распространенные графты содержат по 2 луковицы – таких на волосистой части головы более 50%.

Существует множество модификаций FUE. В Турции используют IPF, HFE/DHI, роботизированную пересадку волос ARTAS. Современные методики позволяют выполнить трансплантацию быстро, с минимальной потерей фолликулов, максимальной их приживляемостью.

Преимущества трансплантации волос в Турции

В Турецких клиниках применяются самые современные на сегодняшний день процедуры по трансплантации волос. Некоторые медицинские центры имеют в своём распоряжении роботизированную систему ARTAS.

Основные преимущества, которые даёт пересадка волос в Стамбуле:

сохранность фолликулов при извлечении до 92% (некоторые методики приводят к потере 50-70% фолликулов);

полностью безболезненная процедура благодаря адекватной анестезии;

достижение максимальной густоты волос – до 120 на квадратный сантиметр;

после операции проводится PRP-терапия, обеспечивающая лучшую приживляемость волос – до 98%.

Процедура проводится в два этапа. Вначале врач извлекает графты из донорского участка. На втором этапе их внедряют в кожу головы. Если это делается вручную, то используется имплантер. Некоторые пациенты предпочитают роботизированную трансплантацию. Робот ARTAS сканирует кожу головы, анализирует густоту волос и внедряет их в зону пересадки под правильным углом, на правильную глубину. Робот никогда не допускает ошибок, поэтому процедура позволяет достичь лучшего эстетического результата. К тому же, её длительность сокращается на несколько часов.

Заживление проходит быстро. Волосы извлекаются через проколы, диаметром чуть более 0,5 мм. Крупные рубцы не появляются. Кожа заживает меньше чем через неделю. Через 2-3 недели следы вмешательства перестают быть заметными. Пересаженные с затылка волосяные фолликулы менее уязвимы к мужским гормонам, поэтому они не будут выпадать в будущем.

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