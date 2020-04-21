МегаФон запустил продажу решений для организации удаленных рабочих мест

21.04.2020 [Новости компаний]

В линейке продуктов МегаФона появились новые сервисы для удаленного доступа сотрудников компаний к корпоративным ресурсам. Эти решения активно используются в самом МегаФоне и позволили за несколько дней перевести на удаленную работу более 14 тысяч сотрудников без нарушения бизнес-процессов.

Продукты для удаленной работы сейчас наиболее актуальны для бизнеса. МегаФон уже в первые дни после введения ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией, предоставил малому и среднему бизнесу бесплатный доступ к платформе для проведения онлайн-конференций и вебинаров. Это позволило клиентам оставаться на связи с сотрудниками. Теперь компаниям необходимы комплексные решения, которые позволят работать в таком режиме продолжительное время.

«Мы внимательно следим за потребностями бизнеса и стараемся предложить максимально удобные решения, которые помогут работать в сложившихся нестандартных условиях. С помощью сервисов VDI и RDS мы оперативно перевели на удаленную работу более 14 тысяч сотрудников МегаФона. IT-специалистам для этого потребовалась всего пара дней, и мы готовы так же настроить процессы в компаниях наших клиентов.  Я уверен, что эти решения будут актуальны и после окончания режима вынужденной самоизоляции: информация будет в безопасности на виртуальном сервере, а в случае необходимости у сотрудников будет доступ к рабочему столу из любой точки мира с компьютера, телефона или планшета», – говорит Геворк Вермишян, генеральный директор МегаФона.

Задачам крупных компаний с разветвленной инфраструктурой отвечает сервис VDI. Он позволяет устанавливать специализированное ресурсоемкое ПО, поэтому чаще используется банковскими, образовательными, производственными и торговыми структурами. С помощью VDI можно конфигурировать рабочие места исходя из бизнес-задач. Сервис гарантирует высокую производительность вне зависимости от количества параллельных задач, выполняемых сотрудниками в масштабе компании.

Для малого и среднего бизнеса оптимальным решением является служба сгруппированных удаленных рабочих столов (RDS), благодаря более простому внедрению и невысоким финансовым затратам. Это самый распространенный способ предоставления удаленного доступа для сотрудников. В зависимости от набора ПО они могут пользоваться электронной почтой, пакетом офисных приложений, файловыми ресурсами, получать доступ к таким корпоративным системам, как 1С, SAP, CRM.

Оба продукта созданы на базе собственной платформы «МегаФон Облако». Используя их, клиенты автоматически получают все преимущества облачных решений: отказоустойчивость, доступность, поддержку. Плюсами решений МегаФона является скорость разворачивания удаленных рабочих мест. Так, подготовка облачной инфраструктуры на базе RDS занимает всего один день. Для создания безопасного доступа к рабочим местам потребуется всего несколько минут.

МегаФон – оператор цифровых возможностей, предлагающий решения на базе облачных технологий, IoT, Big Data. Трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. I место в рейтинге самых влиятельных компаний Интернета вещей 2018 в России по данным Rusbase.

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