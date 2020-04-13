МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам

13.04.2020 [Новости компаний]

МегаФон запустил для своих абонентов бесплатную опцию, открывающую безлимитный доступ к самым актуальным ресурсам. Оставаясь дома, можно не ограничивать общение с друзьями и близкими в популярных мессенджерах и пользоваться необходимыми услугами, не расходуя трафик.

Подключив опцию, можно безлимитно пользоваться сервисами, особенно востребованными сейчас, когда все вынуждены соблюдать режим самоизоляции и находиться дома, – мессенджерами, электронной почтой, сервисами доставки еды, образовательными порталами и информационными ресурсами. Трафик на эти ресурсы у всех, подключивших опцию, тарифицироваться не будет.

Абоненты получают безлимитный доступ к мессенджерам WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook Messenger, ТамТам, Snapchat, Skype, сервисам электронной почты Gmail, Яндекс.Почта, Почта Mail.ru.

Бесплатно можно пользоваться сервисами доставки еды Delivery Club, Яндекс.Еда, Сбермаркет, делать покупки на сайтах Аптека.ру, Все аптеки, Здравсити, а также получать онлайн-консультации врачей на ресурсе «Доктор рядом».

Для тех, кто предпочитает проводить время с пользой, доступен безлимитный доступ на ресурсы «Интерактивный Яндекс.Учебник», «Открытое образование», сервис изучения английского языка Skyeng.

Кроме того, абоненты МегаФона получают безлимитный доступ к ресурсам МегаФон ТВ и сервисам МегаФон Книги и МегаФон Пресса. Самые популярные пакеты фильмов и сериалов, в том числе детский контент, а также более 100 тысяч книг из каталога и 70 периодических изданий сейчас доступны всем бесплатно.

Подключить опцию можно в приложении МегаФона или на странице акции на сайте. Там же можно найти полный список доступных ресурсов. Бесплатный доступ будет действовать до 31 мая 2020 года.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Мэр Вологды заявил о необходимости ужесточения карантина
Коронавирус подтвердился у 42 жителей Вологодской области
Санитарные КПП начнут работать на выездах из Вологды
Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?
В Кадуйском районе выявили двух пациентов с подозрением на коронавирус
Количество людей с подтвержденным коронавирусом в Вологодской области увеличилось до 35 человек
Медицинский информационно-аналитический центр Вологодской области купил кофемашину за 158 тысяч рублей
Еще у трех жителей Череповца заподозрили коронавирус
Еще три случая коронавируса подтверждены в Череповце, один - в Вологде
За сутки в Череповце коронавирус подтвердился еще у трех человек
03.04.2020 [Общество]

В Вологодской области определили список организаций, которые заработают с 6 апреля

27338
7

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Проект «Где театр?» предлагает жителям Вологды стать авторами нового спектакля о карантине
Житель Вожегодского района сломал перегородку в квартиру соседки и похитил 400 рублей
Онлайн-трансляция выступления поэта и лирика Миши Федотовского состоится 14 апреля
МегаФон открывает безлимитный доступ к ключевым ресурсам
Пойманный пьяным за рулем череповчанин добился рассрочки по штрафу из-за пандемии коронавируса
Онлайн-экскурсию по Музею путешественника Ивана Кускова создали в Тотьме
В Вологодском районе выявили пациента с подозрением на коронавирус
 


10.04.2020 [Общество]

Страдают все: что не так с дистанционным обучением школьников в Вологде?

7591
0
12.04.2020 [БлогоVO]

Мы начинаем тестирование всех, кто приезжает в Вологодскую область из Москвы, Санкт-Петербурга

902
0
10.04.2020 [Обзор Прессы]

Фильм «Музыка высокого качества»

472
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика