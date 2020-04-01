МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками

01.04.2020 [Новости компаний]
МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками

МегаФон предложил пользователям МегаФон ТВ и платформы «МегаФон Образование» бесплатный спортивный контент.

Появление нового спортивного направления на собственной платформе «МегаФон Образование» и в пакете «Максимальный» МегаФон ТВ особенно актуально в условиях, когда люди вынуждены находиться дома, а из-за эпидемиологической ситуции временно закрылись фитнес-клубы, бассейны и другие спортивные учреждения. Сейчас к этим сервисам МегаФона открыт бесплатный доступ.

«Новое спортивное направление появилось и на нашей образовательной платформе, и на МегаФон ТВ, абоненты могут выбрать наиболее удобный формат. Закрытие фитнес-клубов – не повод прекращать тренировки. Видеоролики с комплексами упражнений позволят без дополнительного оборудования поддерживать физическую форму в домашних условиях. Бесплатный доступ к контенту на месяц делает его доступным для всех», – отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

В спортивный пакет включены программы по всем основным направлениям: зарядка, силовые интенсивные тренировки на все группы мышц, пилатес, растяжка, медитация.

Новый контент дополнит 85 партнерских и собственных онлайн-курсов, представленных на платформе «МегаФон Образование». Студентам, молодым специалистам и школьникам старших классов доступны курсы по направлениям IT, менеджмент, маркетинг, финансы. На платформе есть и специализированные курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.

На МегаФон ТВ фитнес-контент станет частью семейного пакета «Максимальный», включающего 216 каналов и 10 сериалов, а также войдет в пакет «Блогеры».

МегаФон — российский оператор цифровых возможностей и трехкратный обладатель награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla. Мы построили самую большую сеть LTE/4G из более чем 100 тысяч станций в 83 регионах страны. Услугами компании пользуются 77,6 млн клиентов.

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Роспотребнадзор ищет пассажиров поезда Москва-Воркута, ехавших 23 марта
В Череповце выявлены три новых пациента с подозрением на коронавирус
Прокуратура через суд требует закрыть ТРК «Мармелад» в Вологде
Журналист Юрий Дудь посетил Вологду
Департамент образования опубликовал рекомендации школьникам и родителям при переходе на дистанционное обучение
В Череповце введут режим ЧС: у девяти жителей города подозревают коронавирус
Количество пациентов с подозрением на коронавирус в Череповце увеличилось до одиннадцати
С подозрением на коронавирусную инфекцию в Череповце — сотрудник «Северстали» и его жена
В Вологодской области вводят режим полной самоизоляции
Коронавирус подтвердился еще у семи череповчан
01.04.2020 [Общество]

Полиция вычислила вологжанку, разместившую в соцсети фейк о 200 больных коронавирусом в Череповце

727
3
01.04.2020 [Общество]

Коронавирус подтвердился еще у семи череповчан

8141
2
31.03.2020 [Общество]

Вологодская область получит 133 млн. рублей на оснащение больниц

1114
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Пять возгораний сухой травы зафиксировали в Вологодской области за сутки
В Вологде раскрыли угон двухлетней давности с помощью ДНК-анализа
Жителя Кировской области осудили за поджог магазина в Великоустюгском районе
Билеты на перенесенные из-за коронавируса концерты в Вологде действительны
Сроки проведения вступительных экзаменов в вузы России перенесут
МегаФон дополнил свои сервисы бесплатными фитнес-уроками
Полиция вычислила вологжанку, разместившую в соцсети фейк о 200 больных коронавирусом в Череповце
 


20.03.2020 [Общество]

Жители деревни в Сокольском районе вручную пробивают лед на реке, чтобы отвезти детей в школу на лодке

4970
0
01.04.2020 [БлогоVO]

Путешествие по Африке. Эфиопия

9
0
31.03.2020 [Обзор Прессы]

Вологодская старина: и радостно, и грустно

476
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика