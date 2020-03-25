Помощнее или подешевле? Какую «оперативку» выбирают в Вологде

25.03.2020 [Новости компаний]
Помощнее или подешевле? Какую «оперативку» выбирают в Вологде

Эксперты популярного прайс-агрегатора E-Katalog проанализировали предпочтения пользователей, использующих портал для выбора оперативной памяти.

4 ступени пьедестала

Американская компания Kingston и китайская Crucial уверенно лидируют в рейтинге производителей оперативной памяти: по состоянию на начало марта 2020 года их продукции отдают предпочтение 32% и 26% пользователей E-Katalog соответственно. Третью позицию с показателями в 14% симпатий делят сразу два бренда: Corsair и Patriot, причем первый своей популярностью во многом обязан модели Corsair Vengeance RGB Pro, которую буквально сметают с полок интернет-магазинов. Остальные производители сильно отстают от упомянутой четверки, набирая не более 4%.

16 ГБ — «золотая середина»

Анализ активности интернет-аудитории показывает, что самый актуальный на данный момент объем оперативки — 16 ГБ, такой выбор делают 54% пользователей. Интересно, что комбинация 2 модулей по 8 ГБ пользуется намного большим спросом, чем цельная планка на 16 ГБ — дело в том, что первый вариант обходится дешевле.


Каждый десятый посетитель E-Katalog собирает мощный ПК с солидным заделом на будущее, проявляя интерес к планкам оперативной памяти на 32 ГБ, и в среднем лишь один из ста пользователей ищет ОЗУ с невероятным объемом 64 ГБ. Неудивительно, ведь цена таких решений пока еще слишком высока.


Четвертое поколение — впереди планеты всей


4 из 5 пользователей выбирают наиболее технологичный и самый быстрый на рынке класс памяти, DDR4. «Оперативки» третьего поколения (DDR3 и DDR3L) уступают моделям DDR4 по всем фронтам: как в скорости работы и энергоэффективности, так и по части популярности. Им остаются верны всего 20% пользователей портала.


Частота

Не секрет, что тактовая частота оперативной памяти прямо влияет на ее производительность и косвенно — на цену. Анализ показал, что более 70% запросов по поиску ОЗУ на E-Katalog умещаются в коридор между частотами 2,4 ГГц и 3,2 ГГц. Варианты с меньшей частотой, как правило, не удовлетворяют критериям производительности, с более высокой — больно бьют по кошельку.

 

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