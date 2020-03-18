Историческая справедливость

В Вологде вплот­ную подошли к созданию площади в честь 100-й стрелковой дивизии.

Официальным днем рождения второго формирования дивизии считается 18 марта 1942 года. В этом году 100-й стрелковой дивизии исполняется 78 лет. После участия в тяжелейших боях начала Великой Отечественной войны 100-ю дивизию направили на комплектование в Вологду, сформировали её заново. Затем бойцы дивизии участвовали в боях за Воронеж, Харьков, Львов, Освенцим и Прагу. В Архангельске и Воронеже в честь 100-й дивизии названы улицы, а в Вологде о ней почти нет никаких упоминаний. Общественники уже не первый год говорят о том, чтобы присвоить имя дивизии одной из улиц или площадей в нашем городе.

Предлагается сформировать новую площадь с организацией схемы дорожного движения в границах: река Вологда — улица Ленина — Кировский сквер — улица Зосимовская.

Великая судьба

Одним из ключевых мест в истории 100-й дивизии стал Воронеж. Летом 1941 года воинское подразделение вело тяжелейшие бои против нацистов в Белоруссии и в Смоленской области. После окончания Ельнинской операции дивизию вывели в резерв, после чего 13 сентября 1941 года она прибыла в Воронеж для пополнения и отдыха. 100-й дивизии первого формирования за эти бои присвоили звание 1-й гвардейской. Новую 100-ю стрелковую стали формировать с нуля — в Вологде.

О том, что формирование дивизии шло на полигоне около станции Кущуба Вологодского района, а также на площадях Вологодского льнокомбината, «Премьер» писал уже неоднократно. 15 мая 1942 года полковник Франц Перхорович доложил командованию 2-й резервной армии о том, что вверенная ему дивизия готова выполнять боевые задачи. Уже 27 июля 100-я дивизия приступила к выполнению боевых задач, вновь оказавшись под Воронежем. Так она унаследовала не только номер, но и символически продолжила судьбу своей предшественницы.

Воронеж нацисты сумели оккупировать лишь частично, заняв оборону по центру города. К 12 июля 1942 года они овладели правобережной частью города. К несомненной заслуге 100-й дивизии стоит отнести создание и удержание Чижовского плацдарма южнее Воронежа, что стало одним из залогов успешной операции по освобождению города. Параллельно обороне Воронежа в 500 километрах к юго-востоку шла гораздо более ожесточённая Сталинградская битва.

Оба сражения начались и закончились почти одновременно, после чего немцы начали непрерывное отступление. В течение всего 1943 года 100-я дивизия вела бои за Украину, участвовала в Харьковской и Житомирско-Бердичевской операциях. В июле 1944-го она прошла ещё через одно крупное сражение — битву за Львов и непосредственно участвовала во взятии города. За массовый героизм, проявленный личным составом дивизии при освобождении Львова, 100-я стрелковая получила почетное наименование Львовской.

В январе 1945 года дивизия продвигалась по южной части Польши. Когда фронт начал приближаться к концлагерю Освенцим, гитлеровцы начали эвакуировать узников и «заметать» следы на его территории. В частности, взрывали крематории и газовые камеры. Вывезти они успели 58 тысяч человек, оставив около 7 тысяч, которых советские солдаты сумели освободить. 27 января 1945 года дивизия во взаимодействии с частью сил 322-й стрелковой дивизии полностью очистила лагерь от эсэсовских охранников.

Наконец, в мае 1945 года 100-я дивизия участвовала в составе 4-го Украинского фронта в последнем крупном сражении Великой Отечественной войны — Пражской операции. Официально она завершилась 11 мая 1945 года, но фактически Советская армия продолжала окружать и брать в плен гитлеровцев ещё несколько дней. Так, 16 мая около Карслбада в плен было взято 15 тысяч человек.

Та самая мемориальная доска.

В поисках истины

В Вологде не первый год обсуждают увековечение памяти 100-й дивизии. Сейчас в честь неё установлена мемориальная доска на проходной Вологодского льнокомбината (ныне — Вологодский текстильный комбинат), а рядом с ней стоит памятник советским воинам, ушедшим на Великую Отечественную войну из стен предприятия. В 2016 году победителями ежегодного конкурса «Наш выбор» стали ученики школы № 20, которые детально изучили судьбы вологжан, воеваших в составе знаменитой 100-й Львовской стрелковой дивизии. Ребята предложили увековечить память земляков, назвав одну из улиц города в честь данного доблестного подразделения Красной армии.

В том же 2016 году вологодские педагоги писали обращение в Вологодскую городскую думу и в региональный совет сторонников «Единой России».

В нём они предлагали назвать в честь дивизии одну из улиц. Тогда же обсуждалась возможность дать имя дивизии одной из площадей.

Но переименовывать уже сложившуюся улицу или площадь неправильно. Как показывают опросы, люди к этому относятся отрицательно, потому что это создаёт массу неудобств. Называть новую улицу или площадь на окраи­не общественники тоже считают неправильным: это не позволит с достаточным уважением увековечить память воинов. С другой стороны, вологжане в принципе относятся к увековечению в нашем городе имени 100-й дивизии положительно. Таковы итоги опроса населения, проведённого в 2016 году.

«Только что проходили слушания по изменениям в генплан, и общественность предложила сформировать новую площадь в центре, — рассказывает наш собеседник в совете сторонников «Единой России». — К примеру, неплохо для этого подходит территория между 1-й школой, кукольным театром, рекой и улицей Ленина. Непосредственно к перспективной площади примыкает Кировский сквер, где уже стоят памятники воинам-вологжанам. Нужно решить с парковкой, которая занимает почти всю территорию перспективной площади. Площадь должна быть архитектурным ансамблем, и ансамбль там есть. Вопрос согласован с главными архитекторами области и города, они отнеслись к этому положительно».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ

«В юбилейный год освобождения Красной армией Освенцима и нацистского лагеря Аушвиц, в юбилейный год Победы должна восторжествовать историческая справедливость. 100-я стрелковая дивизия, сформированная на территории Вологодской области, потерявшая в боях за Воронеж больше половины личного состава, получившая за освобождение Львова название «Львовская», а 27 января 1945 года спасшая узников самого страшного лагеря Аушвиц, не имеет в Вологде ни улицы, ни площади, ни даже памятной доски с ее названием. 472-й стрелковый полк формировался на территории нынешнего льнокомбината, и именно он с боями освободил Бжезинку, или, как было принято называть у нацистов, Аушвиц-Биркенау, где располагался лагерь смерти, где шансов выжить у узников не было совсем. Об этом событии помнят благодарные узники, дождавшиеся освобождения, об этом должны помнить и жители Вологды. Улица имени 100-й дивизии есть в Воронеже, Архангельске, но до сих пор нет в Вологде», — говорит вологодский педагог, руководитель образовательных программ центра «Холокост» Светлана Тиханкина.

Представители Вологодского отделения Российского военно-исторического общества считают, что особенных проблем создание площади не вызовет, хотя там сегодня расположена крупная парковка. Площадь Возрождения работает в этом режиме — на ней просто ограничивают парковку в дни публичных мероприятий.

Председатель Координационного совета по патриотическому воспитанию молодежи города Вологды Сергей Голубев считает увековечение имени 100-й дивизии важным для того, чтобы память о ней не забывали будущие поколения: «Это действительно нужно. Нужно изучать эту страницу историю, чтобы молодёжь знала об этом. Это и вопрос сохранения памяти, и вопрос патриотизма. Я всегда поддерживаю подобные начинания. Надеюсь, что это начинание поддержат и общественность, и ветеранские организации».

18 марта, в день формирования дивизии, в городе Вологде состоятся памятные мероприятия, организованные инициативной группой.