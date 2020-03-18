Каникулы в российских школах из-за коронавируса продлят до 12 апреля

Из-за опасности распространения коронавируса во всех российских школах с 23 марта по 12 апреля будут объявлены каникулы. Об этом утром 18 марта объявили на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения и Рособрнадзора, трансляция которого велась в YouTube.

«С понедельника, 23 марта, до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы. При этом будет также организована и поддержка дистанционного обучения школьников», — сказал министр.

По словам министра, ведомствами создана координационная методическая группа по поддержке учителей и родителей, а также организации дистанционного обучения в регионах.

«Открыты соответствующие образовательные ресурсы... Крупнейшие издательства образовательной литературы открыли бесплатный доступ к электронным учебникам, чтобы дети могли иметь возможность при необходимости получать образование и не выпадать из образовательного процесса», — сказал он.

Кравцов отметил, что доступ ко всем ресурсам будет бесплатным и поблагодарил операторов связи за поддержку в этом вопросе, пишет РБК.

Ранее NewsVo сообщал, что 17 марта в правительстве Вологодской области приняли решение объявить каникулы во всех школах региона до 1 апреля.



