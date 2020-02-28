Банк «Открытие» предлагает записаться в отделения онлайн

28.02.2020 [Новости компаний]
Банк «Открытие» предложил своим клиентам возможность заранее записаться на визит в отделения онлайн. Сервис доступен на территории всей страны и позволяет получить приоритетное обслуживание в любом офисе в удобное время.
 
Для того, чтобы записаться на обслуживание, клиенту необходимо выполнить несколько элементарных шагов: зайти на сайт банка в раздел «Офисы и банкоматы», выбрать нужное отделение и заполнить простую форму.
 
«Запись онлайн давно и успешно практикуют многие государственные учреждения, но она пока не распространена широко в кредитных организациях, - отметил Алексей Верхутин, старший вице-президент, директор департамента администрирования и развития сети банка «Открытие». – Новый сервис позволит значительно повысить качество обслуживания в наших отделениях и позволит снизить время ожидания клиентов в очередях до минимума. Мы рассчитываем, что эта опция будет наиболее востребована в центральных офисах крупных городов, где загрузка особенно высока. Диджитализация – одно из приоритетных направлений развития клиентского сервиса в нашем банке. Возможность записи в отделения онлайн –  логичный и важный шаг в этом направлении».
 
Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых финтех-идей.

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